Xiaomi G27Qi 2026 с частотой 200 Гц и поддержкой HDR400 стоит €200

Xiaomi представила глобальную версию игрового монитора G27Qi 2026, которая придет на смену модели 2025 и получила поддержку стандарта HDR400. Новинка сохраняет минималистичный дизайн и доступную цену, при этом предлагает улучшения, направленные на повышение качества изображения и комфорт длительного использования.

Основные спецификации

Модель оснащена 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 2560×1440 пикселей (2K), обеспечивает широкие углы обзора до 178° и высокую четкость изображения. Частота обновления повышена до 200 Гц, а время отклика составляет всего 1 мс (GtG), что делает монитор пригодным для динамических игр и киберспорта. Поддержка технологии AMD FreeSync Premium гарантирует плавный игровой процесс без разрывов и фризов.

Другие характеристики Xiaomi G27Qi 2026

Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR400 и способен достигать яркости до 400 нит, что позволяет отображать более глубокие тени и яркие световые участки. Цветовой охват составляет 95% DCI-P3 и 100% sRGB, а 10-битная глубина цвета обеспечивает воспроизведение более одного миллиарда оттенков. Для уменьшения нагрузки на глаза предусмотрена аппаратная фильтрация синего света с сертификацией TÜV Low Blue Light Hardware Solution, которая не уродует цвета.

В плане подключений Xiaomi G27Qi 2026 предлагает два HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4 и стандартный 3,5-мм аудиоразъем. Предусмотрена крепеж VESA 75×75 мм и возможность регулировки наклона от –5° до +15°.

Дата начала продаж и стоимость новинки пока не объявлены, однако ожидается, что монитор появится в международной рознице в первом квартале 2026 года. Для сравнения, модель 2025 года стоила около 200 евро.