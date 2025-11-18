Xiaomi G27Qi 2026 с частотой 200 Гц и поддержкой HDR400 стоит €200  

Xiaomi G27Qi 2026 с частотой 200 Гц и поддержкой HDR400 стоит €20018.11.25
Xiaomi представила глобальную версию игрового монитора G27Qi 2026, которая придет на смену модели 2025 и получила поддержку стандарта HDR400. Новинка сохраняет минималистичный дизайн и доступную цену, при этом предлагает улучшения, направленные на повышение качества изображения и комфорт длительного использования.
Основные спецификации
Модель оснащена 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 2560×1440 пикселей (2K), обеспечивает широкие углы обзора до 178° и высокую четкость изображения. Частота обновления повышена до 200 Гц, а время отклика составляет всего 1 мс (GtG), что делает монитор пригодным для динамических игр и киберспорта. Поддержка технологии AMD FreeSync Premium гарантирует плавный игровой процесс без разрывов и фризов.
Другие характеристики Xiaomi G27Qi 2026
Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR400 и способен достигать яркости до 400 нит, что позволяет отображать более глубокие тени и яркие световые участки. Цветовой охват составляет 95% DCI-P3 и 100% sRGB, а 10-битная глубина цвета обеспечивает воспроизведение более одного миллиарда оттенков. Для уменьшения нагрузки на глаза предусмотрена аппаратная фильтрация синего света с сертификацией TÜV Low Blue Light Hardware Solution, которая не уродует цвета.
В плане подключений Xiaomi G27Qi 2026 предлагает два HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4 и стандартный 3,5-мм аудиоразъем. Предусмотрена крепеж VESA 75×75 мм и возможность регулировки наклона от –5° до +15°.
Дата начала продаж и стоимость новинки пока не объявлены, однако ожидается, что монитор появится в международной рознице в первом квартале 2026 года. Для сравнения, модель 2025 года стоила около 200 евро.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Лучшие смарт-часы для спорта в 2025 году
Сравним три интересных представителя спортивных смарт-часов — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 и Amazfit T-Rex 3 Pro
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Нам стало интересно можно найти достойную альтернативу топовым смартфонам ведущих брендов. Важным преимуществом топовых смартфонов OnePlus, Vivo и Oppo является их цена
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
10 инноваций Apple изменивших индустрию
Ультратонкие ноутбуки 2025 года — обзор лучших
Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?
Топ планшетов для игр, обучения и работы
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ оснащен Dimensity 7300 и работает на Android 16 Samsung Андроид планшет
Samsung Galaxy Tab A11+ получил современный дизайн, улучшенные технические характеристики и долгосрочную программную поддержку
Xiaomi G27Qi 2026 с частотой 200 Гц и поддержкой HDR400 стоит €200 Xiaomi монитор
Xiaomi G27Qi 2026 оснащена 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 2560×1440 пикселей (2K), обеспечивает широкие углы обзора до 178°
Xiaomi G27Qi 2026 с частотой 200 Гц и поддержкой HDR400 стоит €200
Гибридные Porsche получат особенный электродвигатель
WhatsApp добавит интеграцию чатов из других мессенджеров
Google все таки оставит возможность устанавливать приложения в APK
В Steam появятся Андроид-игры
Исследование: 70% подростков в Украине используют ИИ
Apple iPhone Pocket — носок для iPhone за $230
Virtual Instruments выпустила прозрачный монитор
ИИ не может подделать токсичность — новый тест Тьюринга
Boeing учит пилотов в Microsoft Flight Simulator
Leica Cine Play 1 Plus – премиальный 4K-проектор с поддержкой HDR10+