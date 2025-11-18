Xiaomi G27Qi 2026 із частотою 200 Гц та підтримкою HDR400 коштує €200

Xiaomi представила глобальну версію ігрового монітора G27Qi 2026, яка прийде на зміну моделі 2025 та отримала підтримку стандарту HDR400. Новинка зберігає мінімалістичний дизайн та доступну ціну, при цьому пропонує покращення, спрямовані на підвищення якості зображення та комфорт тривалого використання.

Основні специфікації

Модель оснащена 27-дюймовою Fast IPS-матрицею з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів (2K), забезпечує широкі кути огляду до 178 ° і високу чіткість зображення. Частота оновлення підвищена до 200 Гц, а час відгуку становить лише 1 мс (GtG), що робить монітор придатним для динамічних ігор та кіберспорту. Підтримка технології AMD FreeSync Premium гарантує плавний ігровий процес без розривів та фризів.

Інші характеристики Xiaomi G27Qi 2026

Монітор сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR400 і здатний досягати яскравості до 400 ниток, що дозволяє відображати глибші тіні та яскраві світлові ділянки. Колірне охоплення становить 95% DCI-P3 і 100% sRGB, а 10-бітна глибина кольору забезпечує відтворення більше одного мільярда відтінків. Для зменшення навантаження на очі передбачена апаратна фільтрація синього світла із сертифікацією TÜV Low Blue Light Hardware Solution, яка не спотворює кольори.

У плані підключень Xiaomi G27Qi 2026 пропонує два HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4 та стандартний 3,5-мм аудіороз’єм. Передбачено кріплення VESA 75×75 мм та можливість регулювання нахилу від –5° до +15°.

Дата початку продажу та вартість новинки поки не оголошені, проте очікується, що монітор з’явиться у міжнародному роздробі у першому кварталі 2026 року. Для порівняння, модель 2025 коштувала близько 200 євро.