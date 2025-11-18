Xiaomi G27Qi 2026 із частотою 200 Гц та підтримкою HDR400 коштує €200  

Xiaomi G27Qi 2026 із частотою 200 Гц та підтримкою HDR400 коштує €20018.11.25
Xiaomi представила глобальну версію ігрового монітора G27Qi 2026, яка прийде на зміну моделі 2025 та отримала підтримку стандарту HDR400. Новинка зберігає мінімалістичний дизайн та доступну ціну, при цьому пропонує покращення, спрямовані на підвищення якості зображення та комфорт тривалого використання.
Основні специфікації
Модель оснащена 27-дюймовою Fast IPS-матрицею з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів (2K), забезпечує широкі кути огляду до 178 ° і високу чіткість зображення. Частота оновлення підвищена до 200 Гц, а час відгуку становить лише 1 мс (GtG), що робить монітор придатним для динамічних ігор та кіберспорту. Підтримка технології AMD FreeSync Premium гарантує плавний ігровий процес без розривів та фризів.
Інші характеристики Xiaomi G27Qi 2026
Монітор сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR400 і здатний досягати яскравості до 400 ниток, що дозволяє відображати глибші тіні та яскраві світлові ділянки. Колірне охоплення становить 95% DCI-P3 і 100% sRGB, а 10-бітна глибина кольору забезпечує відтворення більше одного мільярда відтінків. Для зменшення навантаження на очі передбачена апаратна фільтрація синього світла із сертифікацією TÜV Low Blue Light Hardware Solution, яка не спотворює кольори.
У плані підключень Xiaomi G27Qi 2026 пропонує два HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4 та стандартний 3,5-мм аудіороз’єм. Передбачено кріплення VESA 75×75 мм та можливість регулювання нахилу від –5° до +15°.
Дата початку продажу та вартість новинки поки не оголошені, проте очікується, що монітор з’явиться у міжнародному роздробі у першому кварталі 2026 року. Для порівняння, модель 2025 коштувала близько 200 євро.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Кращі спортивні смарт-годинники в 2025 році
Порівняємо трьох цікавих представників спортивного класу смарт-годинників — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 та Amazfit T-Rex 3 Pro. Рекомендації щодо вибору цих спортивних смарт-годинників – який для кого.
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Нам стало цікаво чи можна знайти гідну альтернативу топовим смартфонам ведучих брендів/ Важливою перевагою топових смартфонів OnePlus, Vivo та Oppo є їхня ціна
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025 – огляд найкращих
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ оснащений Dimensity 7300 та працює на Android 16 Samsung Андроід планшет
Samsung Galaxy Tab A11+ отримав сучасний дизайн, покращені технічні характеристики та довгострокову програмну підтримку
Xiaomi G27Qi 2026 із частотою 200 Гц та підтримкою HDR400 коштує €200 Xiaomi монiтор
Xiaomi G27Qi 2026 оснащена 27-дюймовою Fast IPS-матрицею з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів (2K), що забезпечує широкі кути огляду до 178°
Гібридні Porsche отримають особливий електродвигун
WhatsApp додасть інтеграцію чатів з інших месенджерів
Google все ж таки залишить можливість встановлювати програми в APK
У Steam з’являться Андроїд-ігри
Дослідження: 70% підлітків в Україні використовують ШІ
Apple iPhone Pocket – шкарпетка для iPhone за $230
Virtual Instruments випустила прозорий монітор
ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга
Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator