Xiaomi Black Shark представила беспроводную гарнитуру Fengming S1 с автономностью 155 часов11.11.25
Компания Black Shark, принадлежащая Xiaomi, представила новые полноразмерные беспроводные наушники Fengming S1, ориентированные на геймеров и любителей качественного звука. Внешне модель напоминает AirPods Max, однако имеет свои преимущества, главное из которых — впечатляющая автономность.
В Китае Black Shark Fengming S1 уже доступны по цене около $53. Внутри установлена батарея емкостью 1000 мАч, которая обеспечивает до 155 часов работы без подзарядки.
Наушники Xiaomi Black Shark Fengming S1 оснащены 40-мм динамиками с двойной диафрагмой, созданными из TPU-композита с титановым покрытием, обеспечивающим насыщенные басы и четкое воспроизведение средних и высоких частот. Имеется активное шумоподавление (ANC) с эффективностью до 52 дБ, работа которого поддерживается пятью микрофонами.
Поддерживается пространственный 3D-звук, создающий эффект погружения в 360-градусную звуковую сцену. Благодаря Bluetooth 6.0 соединение остается стабильным и энергоэффективным, а в игровом режиме задержка сигнала снижается до 60 мс.
Дизайн Fengming S1 выдержан в стиле AirPods Max – с овальными чашками, мягким оголовьем и металлическими элементами корпуса. Модель доступна в двух цветах: Stardust Silver и Shadow Black.
