Xiaomi Black Shark представила бездротову гарнітуру Fengming S1 з автономністю 155 годин11.11.25
Компанія Black Shark, що належить Xiaomi, представила нові повнорозмірні бездротові навушники Fengming S1, орієнтовані на геймерів та любителів якісного звуку. Зовні модель нагадує AirPods Max, проте має свої переваги, головна з яких – вражаюча автономність.
У Китаї Black Shark Fengming S1 вже доступний за ціною близько $53. Усередині встановлена батарея ємністю 1000 мАг, яка забезпечує до 155 годин роботи без підзарядки.
Навушники Xiaomi Black Shark Fengming S1 оснащені 40-мм динаміками з подвійною діафрагмою, створеними з TPU-композиту з титановим покриттям, що забезпечує насичені баси та чітке відтворення середніх та високих частот. Є активне шумозаглушення (ANC) з ефективністю до 52 дБ, робота якого підтримується п’ятьма мікрофонами.
Підтримується просторовий 3D звук, що створює ефект занурення в 360-градусну звукову сцену. Завдяки Bluetooth 6.0 з’єднання залишається стабільним та енергоефективним, а в ігровому режимі затримка сигналу знижується до 60 мс.
Дизайн Fengming S1 витриманий у стилі AirPods Max – з овальними чашками, м’яким оголов’ям та металевими елементами корпусу. Модель доступна у двох кольорах: Stardust Silver та Shadow Black.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Серії комп’ютерних мишок Logitech охоплюють широкий спектр використання – від кіберспортивних арен до робочих офісів. У нашій добірці представлені шість моделей, що демонструють різні підходи до ергономіки, сенсорних технологій та автономності.
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот пилосос – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Xiaomi Black Shark представила бездротову гарнітуру Fengming S1 з автономністю 155 годин Bluetooth Xiaomi навушники
Навушники Xiaomi Black Shark Fengming S1 оснащені 40-мм динаміками з подвійною діафрагмою, створеними з TPU-композиту
Знижки 11.11 на 7 смартфонів Xiaomi Poco та Redmi Poco Redmi Xiaomi акція
Xiaomi, Redmi та POCO підготували привабливі пропозиції на свої популярні моделі, серед яких можна знайти як доступні рішення, так і пристрої середнього рівня
Xiaomi Black Shark представила бездротову гарнітуру Fengming S1 з автономністю 155 годин
Знижки 11.11 на 7 смартфонів Xiaomi Poco та Redmi
Смартфон Moto G67 Power за $190 отримав акумулятор 7000 мА·год, Snapdragon 7s Gen 2 і корпус аля шкірзам
Представлений Bluetooth 6.2 – швидкість підключення в 20 разів вища
Apple платитиме Google $1 млрд на рік за доступ до ШІ
Поліція Лас-Вегаса показала автопарк із Tesla Cybertruck
ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI перший у світі маршрутизатор із вбудованим нейпроцесором для ШІ
SpaceX здійснила 100-й запуск ракети Falcon 9 у 2025 році
Китайці представили робо пса Rover X1 за $1000
Google дала доступ ШІ Gemini у всі свої сервіси для аналізу даних
GTA 6 перенесли знову. Тепер на листопад 2026 року