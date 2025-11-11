Xiaomi Black Shark представила бездротову гарнітуру Fengming S1 з автономністю 155 годин

Компанія Black Shark, що належить Xiaomi, представила нові повнорозмірні бездротові навушники Fengming S1, орієнтовані на геймерів та любителів якісного звуку. Зовні модель нагадує AirPods Max, проте має свої переваги, головна з яких – вражаюча автономність.

У Китаї Black Shark Fengming S1 вже доступний за ціною близько $53. Усередині встановлена ​​батарея ємністю 1000 мАг, яка забезпечує до 155 годин роботи без підзарядки.

Навушники Xiaomi Black Shark Fengming S1 оснащені 40-мм динаміками з подвійною діафрагмою, створеними з TPU-композиту з титановим покриттям, що забезпечує насичені баси та чітке відтворення середніх та високих частот. Є активне шумозаглушення (ANC) з ефективністю до 52 дБ, робота якого підтримується п’ятьма мікрофонами.

Підтримується просторовий 3D звук, що створює ефект занурення в 360-градусну звукову сцену. Завдяки Bluetooth 6.0 з’єднання залишається стабільним та енергоефективним, а в ігровому режимі затримка сигналу знижується до 60 мс.

Дизайн Fengming S1 витриманий у стилі AirPods Max – з овальними чашками, м’яким оголов’ям та металевими елементами корпусу. Модель доступна у двох кольорах: Stardust Silver та Shadow Black.