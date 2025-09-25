Xiaomi Band 10 выпустили в золотой версии

Xiaomi официально представила специальную «золотую» версию фитнес-браслета Band 10. Эта модификация создана не только для отслеживания активности и здоровья, но и для тех, кто ценит эффектный дизайн.

Главной особенностью Xiaomi Band 10 Gold Edition стал металлический ремешок с шестью кристаллами медового оттенка, каждый из которых имеет десять граней. Для оформления используются материалы компании BOSS OSA, которые, по заявлениям производителя, отличаются высоким качеством. Алюминиевая рамка корпуса получила PVD-покрытие, благодаря чему выглядит ярче и устойчивее к внешнему воздействию. Застёжка в браслете выполнена скрытой, что подчёркивает премиальный стиль. Как и прежде, доступны и другие варианты ремешков.

Xiaomi Band 10 Gold Edition оснащен 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью до 1599 нит и частотой обновления 60 Гц. Пользователям предложено более 200 циферблатов, включая анимированные темы MIX Flip. Браслет поддерживает мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови, стресса, дыхательных упражнений и отслеживание менструального цикла. Улучшенные алгоритмы сна позволяют точнее анализировать его качество. Для занятий спортом предусмотрено свыше 150 режимов. Автономность достигает 18 дней работы без подзарядки.

Кроме того, версия с NFC поддерживает оплату через Alipay, транспортные карты в ряде стран и может использоваться для разблокировки автомобилей Xiaomi SU7, YU7, BYD, Lotus и других. Стоимость «золотого» Xiaomi Band 10 составляет $69.