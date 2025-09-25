Xiaomi Band 10 випустили у золотій версії25.09.25
Xiaomi офіційно представила спеціальну «золоту» версію фітнес-браслету Band 10. Ця модифікація створена не лише для відстеження активності та здоров’я, а й для тих, хто цінує ефектний дизайн.
Головною особливістю Xiaomi Band 10 Gold Edition став металевий ремінець із шістьма кристалами медового відтінку, кожен з яких має десять граней. Для оформлення використовують матеріали компанії BOSS OSA, які, за заявами виробника, відрізняються високою якістю. Алюмінієва рамка корпусу отримала PVD-покриття, завдяки чому виглядає яскравіше та стійкіше до зовнішнього впливу. Застібка в браслеті виконана прихованою, що підкреслює преміальний стиль. Як і раніше, доступні інші варіанти ремінців.
Xiaomi Band 10 Gold Edition оснащений 1,72-дюймовим AMOLED-дисплеєм з піковою яскравістю до 1599 ніт та частотою оновлення 60 Гц. Користувачам запропоновано понад 200 циферблатів, включно з анімованими темами MIX Flip. Браслет підтримує моніторинг серцевого ритму, рівня кисню в крові, стресу, дихальних вправ та відстеження менструального циклу. Поліпшені алгоритми сну дозволяють точніше аналізувати його якість. Для занять спортом передбачено понад 150 режимів. Автономність сягає 18 днів роботи без підзарядки.
Крім того, версія з NFC підтримує оплату через Alipay, транспортні картки у ряді країн і може використовуватися для розблокування автомобілів Xiaomi SU7, YU7, BYD, Lotus та інших. Вартість “золотого” Xiaomi Band 10 складає $69.
