 

Xiaomi Air Tag — новый Bluetooth-трекер за 18 евро

16.02.26

Xiaomi Air Tag

 

Компания Xiaomi представила собственный Bluetooth-трекер Xiaomi Tag, рассчитанный на работу сразу с двумя крупными сетями поиска устройств — Google Find Hub и Apple Find My. Устройство появилось на европейских сайтах ритейлеров до официальной презентации, что указывает на скорый запуск.

 

Стоимость трекера заявлена на уровне 17,99 евро. Он оснащён сменной батарейкой формата CR2032, рассчитанной примерно на год работы, а также поддерживает Bluetooth 5.4. При этом в Xiaomi Tag отсутствует поддержка сверхширокополосной связи UWB, однако сочетание цены и совместимости с двумя сетями делает устройство конкурентоспособным на рынке.

 

Совместимость с экосистемами Google и Apple

 

Большинство Bluetooth-трекеров обычно привязаны к одной платформе. Например, решения Apple работают исключительно в экосистеме iPhone, тогда как устройства других брендов используют собственные или менее масштабные сети. Новый трекер Xiaomi ориентирован на преодоление этого ограничения и предлагает одновременную поддержку сервисов от Google и Apple.

 

Xiaomi Tag использует глобальную сеть смартфонов на Android и iOS для поиска потерянных вещей. За счёт этого владелец может отслеживать предметы в разных регионах, полагаясь на устройства других пользователей, находящихся поблизости.

 

Внутри устройства используется Bluetooth 5.4 и модуль NFC, обеспечивающие стабильное соединение и упрощённое сопряжение. Отсутствие UWB может ограничивать точность позиционирования на малых расстояниях, однако именно это, вероятно, позволило обеспечить совместимость сразу с двумя крупными сетями поиска.

 

Конструкция, автономность и стоимость

 

Толщина трекера составляет около 7,2 мм. Он работает от стандартной батарейки CR2032, которую можно заменить самостоятельно после разрядки примерно через год использования. Такой подход упрощает обслуживание и продлевает срок эксплуатации устройства.

 

Комплект из четырёх трекеров оценивается примерно в 59,9 евро. Эта цена ниже, чем у многих конкурирующих решений в премиальном сегменте, что позволяет использовать несколько меток одновременно без значительных затрат. Устройство рассчитано на отслеживание повседневных предметов — от ключей до сумок и техники.

 

Подготовка к официальному запуску

 

На момент публикации Xiaomi не проводила полноценной презентации новинки. Однако появление Xiaomi Tag на европейских розничных площадках, включая официальный французский интернет-магазин компании, свидетельствует о скором релизе. По оценкам аналитиков, официальное представление может состояться вместе с новой линейкой флагманских смартфонов и планшетов бренда в начале марта.


