 

Xiaomi Air Tag – новий Bluetooth-трекер за 18 євро

16.02.26

Xiaomi Air Tag

 

Компанія Xiaomi представила власний Bluetooth-tag мережами пошуку пристроїв – Google Find Hub та Apple Find My. Пристрій з’явився на європейських сайтах рітейлерів до офіційної презентації, що вказує на швидкий запуск.

 

Вартість трекера заявлена ​​на рівні 17,99 євро. Він оснащений змінною батареєю формату CR2032, розрахованою приблизно на рік роботи, а також підтримує Bluetooth 5.4. При цьому в Xiaomi Tag відсутня підтримка надширокосмугового зв’язку UWB, проте поєднання ціни та сумісності з двома мережами робить пристрій конкурентоспроможним на ринку.

 

Сумісність з екосистемами Google та Apple

 

Більшість Bluetooth-трекерів зазвичай прив’язані до однієї платформи. Наприклад, рішення Apple працюють виключно в екосистемі iPhone, тоді як пристрої інших брендів використовують власні або менш масштабні мережі. Новий трекер Xiaomi орієнтований на подолання цього обмеження і пропонує одночасну підтримку сервісів від Google.

 

Xiaomi Tag використовує глобальну мережу смартфонів на Android та iOS для пошуку втрачених речей. За рахунок цього власник може відстежувати предмети в різних регіонах, покладаючись на пристрої інших користувачів поблизу.

 

Всередині пристрою використовується Bluetooth 5.4 і модуль NFC, що забезпечують стабільне з’єднання та спрощене сполучення. Відсутність UWB може обмежувати точність позиціонування на малих відстанях, однак саме це, ймовірно, дозволило забезпечити сумісність одразу з двома великими пошуковими мережами.

 

Конструкція, автономність та вартість

 

Товщина трекера становить близько 7,2 мм. Він працює від стандартної батареї CR2032, яку можна замінити самостійно після розрядки приблизно через рік використання. Такий підхід спрощує обслуговування та продовжує термін експлуатації пристрою.

 

Комплект із чотирьох трекерів оцінюється приблизно в 59,9 євро. Ця ціна нижча, ніж у багатьох конкуруючих рішень у преміальному сегменті, що дозволяє використовувати кілька міток одночасно без значних витрат. Пристрій розрахований на відстеження повсякденних предметів від ключів до сумок і техніки.

 

Підготовка до офіційного запуску

 

На момент публікації Xiaomi не проводила повноцінної презентації новинки. Однак поява Xiaomi Tag на європейських роздрібних майданчиках, включаючи офіційний французький інтернет-магазин компанії, свідчить про швидкий дозвіл. За оцінками аналітиків, офіційне подання може відбутися разом із новою лінійкою флагманських смартфонів та планшетів бренду на початку березня.


