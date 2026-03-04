XGMI Z6X — проектор для просмотра кино на потолке

XGMI Z6X — проектор для просмотра кино на потолке04.03.26
Китайский бренд Xgimi представил пятое поколение проектора Z6X в сегменте доступных моделей. Речь идет не о радикальном обновлении, а о доработке существующей платформы. При цене около $240 устройство делает ставку на компактность и мобильность — в противовес крупным стационарным решениям.
Изображение и аппаратная часть
В основе Xgimi Z6X — DLP-технология с 0,23-дюймовым DMD-чипом. Нативное разрешение составляет 1920 × 1080 пикселей. Проектор поддерживает входной сигнал 2K и 4K с последующим масштабированием до Full HD.
Заявленная яркость — 550 CVIA люмен. Этого достаточно для просмотра в затемнённом помещении, но не при ярком дневном освещении. Производитель указывает охват 124% цветового пространства Rec.709. Используется объектив с покрытием повышенной прозрачности.
За производительность отвечает процессор MediaTek MT9270 с графикой Mali-G52. Объём оперативной памяти — 1,5 ГБ, встроенное хранилище — 32 ГБ. Проектор работает под управлением фирменной оболочки GMUI 6.0 с поддержкой голосового управления и быстрой загрузки системы.
Поворотная конструкция и автоматическая настройка
Главное обновление — встроенная поворотная подставка. Корпус можно наклонять до 150 градусов, что упрощает проекцию на потолок или верхнюю часть стены без дополнительных опор.
Поддерживаются автофокусировка и автоматическая коррекция трапецеидальных искажений. Проекционное соотношение 1.2:1 позволяет получить крупное изображение даже в небольших помещениях.
Толщина корпуса — 64 мм, вес — чуть более 1 кг. Устройство рассчитано на переносное использование.
Звук, интерфейсы и дополнительные функции
В корпусе размещены два динамика по 3 Вт с поддержкой Dolby Audio. Для подключения внешней акустики предусмотрен HDMI 2.1 с eARC, а также порт USB 2.0.
Беспроводные интерфейсы — двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Поддерживается передача контента через AirPlay и DLNA.
Реализована система снижения синего света. Для сглаживания движения используется технология MEMC. Уровень шума системы охлаждения заявлен на уровне до 28 дБ.
В итоге Xgimi Z6X пятого поколения остается компактным проектором с базовым набором функций для домашнего просмотра, без заметных изменений в ключевых характеристиках по сравнению с предыдущей версией.
