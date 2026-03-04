XGMI Z6X – проектор для перегляду кіно на стелі

XGMI Z6X – проектор для перегляду кіно на стелі04.03.26
Китайський бренд Xgimi представив п’яте покоління проектора Z6X у сегменті доступних моделей. Йдеться не про радикальне оновлення, а про доопрацювання існуючої платформи. При ціні близько $240 пристрій робить ставку на компактність і мобільність – на противагу великим стаціонарним рішенням.
Зображення та апаратна частина
В основі Xgimi Z6X – DLP-технологія з 0,23-дюймовим DMD-чіпом. Нативна роздільна здатність становить 1920 × 1080 пікселів. Проектор підтримує вхідний сигнал 2K та 4K з подальшим масштабуванням до Full HD.
Заявлена яскравість – 550 CVIA люмен. Це достатньо для перегляду в затемненому приміщенні, але не при яскравому денному освітленні. Виробник вказує на охоплення 124% колірного простору Rec.709. Використовується об’єктив із покриттям підвищеної прозорості.
За продуктивність відповідає процесор MediaTek MT9270 із графікою Mali-G52. Об’єм оперативної пам’яті – 1,5 ГБ, вбудоване сховище – 32 ГБ. Проектор працює під керуванням фірмової оболонки GMUI 6.0 з підтримкою голосового керування та швидкого завантаження системи.
Поворотна конструкція та автоматичне налаштування
Головне оновлення – вбудована поворотна підставка. Корпус можна нахиляти до 150 градусів, що полегшує проекцію на стелю або верхню частину стіни без додаткових опор.
Підтримуються автофокусування та автоматична корекція трапецоїдних спотворень. Проекційне співвідношення 1.2:1 дозволяє отримати велике зображення навіть у невеликих приміщеннях.
Товщина корпусу – 64 мм, вага – трохи більше 1 кг. Пристрій розрахований на переносне використання.
Звук, інтерфейси та додаткові функції
У корпусі розміщено два динаміки по 3 Вт із підтримкою Dolby Audio. Для підключення зовнішньої акустики передбачено HDMI 2.1 із eARC, а також порт USB 2.0.
Бездротові інтерфейси – дводіапазонний Wi-Fi та Bluetooth 5.1. Підтримується передача контенту через AirPlay та DLNA.
Реалізовано систему зниження синього світла. Для згладжування руху використовується технологія MEMC. Рівень шуму системи охолодження заявлений лише на рівні до 28 дБ.
У результаті Xgimi Z6X п’ятого покоління залишається компактним проектором з базовим набором функцій домашнього перегляду, без помітних змін у ключових характеристиках порівняно з попередньою версією.
