XGIMI TITAN — новые проекторы для бизнеса и учебы

Производитель домашних проекторов XGIMI готовит первый продукт для коммерческого сегмента. Новая серия TITAN ориентирована на школы, офисы, музеи, выставки и другие пространства, где необходим крупноформатный проекционный показ.

Пока компания ограничилась тизером и общими формулировками, назвав TITAN «уникальным высокопроизводительным решением». Полная презентация состоится 4 сентября 2025 года на мероприятии ShowStoppers @ IFA в Берлине, а с 5 по 9 сентября новинку можно будет увидеть на стенде H21-117 в рамках основной выставки IFA 2025.

В портфолио XGIMI уже более 40 моделей домашних проекторов, общий объём продаж превысил 5 миллионов устройств. По данным Futuresource Consulting, бренд занимает второе место в мире по продажам Android-проекторов и стабильно входит в тройку лидеров на рынке Китая.

Выход в коммерческий сегмент выглядит логичным шагом на фоне растущего спроса, однако подробности о технических характеристиках «Титана» производитель пока не раскрывает.

Китайская компания Xgimi представила два новых портативных проектора Play 6 и Play 6e, объединяющих компактный дизайн и современные технологии.

Обе модели выполнены в минималистичном стиле, а Play 6 получил премию iF Design Award 2025 за продуманный внешний вид. Устройства оснащены встроенным 360-градусным стабилизатором, который облегчает настройку изображения.

Проекторы обеспечивают яркость до 600 люмен CVIA и поддерживают разрешение 1080p с возможностью воспроизведения контента в 2K и 4K. Коэффициенты проекции составляют 1,21:1 для Play 6 и 1,2:1 для Play 6e, что позволяет использовать их даже в небольших помещениях. Play 6 оснащён встроенной батареей на 20 000 мАч, обеспечивающей до 2,5 часов работы без подзарядки, тогда как Play 6e требует постоянного подключения к сети. Оба устройства могут работать в качестве Bluetooth-колонок с динамической подсветкой.

За звук в Play 6 отвечает аудиосистема Harman Kardon, а в Play 6e используется фирменная технология Xgimi Sound. Проекторы поддерживают HDR10, MEMC и беспроводную трансляцию через AirPlay и DLNA. Для подключения предусмотрены порты HDMI (eARC), USB и Type-C, а также поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 5.1.