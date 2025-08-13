XGIMI TITAN – нові проектори для бізнесу та навчання13.08.25
Виробник домашніх проекторів XGIMI готує перший продукт для комерційного сегмента. Нова серія TITAN орієнтована на школи, офіси, музеї, виставки та інші простори, де потрібний великоформатний проекційний показ.
Поки компанія обмежилася тизером та загальними формулюваннями, назвавши TITAN «унікальним високопродуктивним рішенням». Повна презентація відбудеться 4 вересня 2025 року на заході ShowStoppers@IFA у Берліні, а з 5 по 9 вересня новинку можна буде побачити на стенді H21-117 у рамках основної виставки IFA 2025.
У портфоліо XGIMI вже понад 40 моделей домашніх проекторів, загальний обсяг продажу перевищив 5 мільйонів пристроїв. За даними Futuresource Consulting, бренд посідає друге місце у світі з продажу Android-проекторів і стабільно входить до трійки лідерів на ринку Китаю.
Вихід у комерційний сегмент виглядає логічним кроком на тлі попиту, що зростає, проте подробиці про технічні характеристики «Титану» виробник поки не розкриває.
Китайська компанія Xgimi представила два нові портативні проектори Play 6 і Play 6e, що поєднують компактний дизайн і сучасні технології.
Обидві моделі виконані в мінімалістичному стилі, а Play 6 отримав премію iF Design Award 2025 за продуманий вигляд. Пристрої мають вбудований 360-градусний стабілізатор, який полегшує налаштування зображення.
Проектори забезпечують яскравість до 600 люмен CVIA і підтримують роздільну здатність 1080p з можливістю відтворення контенту 2K і 4K. Коефіцієнти проекції складають 1,21:1 для Play 6 та 1,2:1 для Play 6e, що дозволяє використовувати їх навіть у невеликих приміщеннях. Play 6 оснащений вбудованою батареєю на 20 000 мАг, що забезпечує до 2,5 години роботи без підзарядки, тоді як Play 6e вимагає постійного підключення до мережі. Обидва пристрої можуть працювати як Bluetooth-колонки з динамічним підсвічуванням.
За звук у Play 6 відповідає аудіосистема Harman Kardon, а у Play 6e використовується фірмова технологія Xgimi Sound. Проектори підтримують HDR10, MEMC та бездротову трансляцію через AirPlay та DLNA. Для підключення передбачені порти HDMI (eARC), USB та Type-C, а також підтримка дводіапазонного Wi-Fi та Bluetooth 5.1.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Компанія Logitech пропонує широкий вибір обкладинок та чохлів для мобільних пристроїв. Познайомимося з Logitech FLIP FOLIO для планшетів та надкомпактних ноутбуків Apple
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
XGIMI TITAN – нові проектори для бізнесу та навчання проектор
Нова серія проекторів XGIMI TITAN орієнтована на школи, офіси, музеї, виставки та інші простори, де потрібний великоформатний проекційний показ.
Смарт-телевізори Panasonic P-Series оснащені MiniLED 144 Гц і мають Google TV із Dolby Atmos Panasonic телевізор
Panasonic анонсувала нову лінійку телевізорів P-Series, до якої увійшла 21 модель у різних цінових категоріях – від доступних HD Ready до преміальних 4K MiniLED.
XGIMI TITAN – нові проектори для бізнесу та навчання
Смарт-телевізори Panasonic P-Series оснащені MiniLED 144 Гц і мають Google TV із Dolby Atmos
Xiaomi Mijia Robot Vacuum 5 Pro може розпізнавати 47 видів бруду
Samsung Messages почнуть підтримувати супутниковий зв’язок
DJI випустила свій перший робот пилосос
Ігровий монітор Redmi A24 (2026) з підтримкою 144 Гц коштує $65
UGREEN випустила блок живлення потужністю 500 Вт для одночасного заряджання шести пристроїв
Ethereum знову підбирається до рекордної вартості
IDC: продаж планшетів зріс на 13,1% через підвищення тарифів
WhatsApp отримає чати для користувачів без облікового запису
TP-Link BE3600 – портативний роутер з Wi-Fi 7 та вбудованим VPN
LG випустила 27-дюймову OLED панель із частотою 540-720 Гц
ASUS V500 Mini Tower – універсальний та недорогий десктоп