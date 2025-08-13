XGIMI TITAN – нові проектори для бізнесу та навчання

Виробник домашніх проекторів XGIMI готує перший продукт для комерційного сегмента. Нова серія TITAN орієнтована на школи, офіси, музеї, виставки та інші простори, де потрібний великоформатний проекційний показ.

Поки компанія обмежилася тизером та загальними формулюваннями, назвавши TITAN «унікальним високопродуктивним рішенням». Повна презентація відбудеться 4 вересня 2025 року на заході ShowStoppers@IFA у Берліні, а з 5 по 9 вересня новинку можна буде побачити на стенді H21-117 у рамках основної виставки IFA 2025.

У портфоліо XGIMI вже понад 40 моделей домашніх проекторів, загальний обсяг продажу перевищив 5 мільйонів пристроїв. За даними Futuresource Consulting, бренд посідає друге місце у світі з продажу Android-проекторів і стабільно входить до трійки лідерів на ринку Китаю.

Вихід у комерційний сегмент виглядає логічним кроком на тлі попиту, що зростає, проте подробиці про технічні характеристики «Титану» виробник поки не розкриває.

Китайська компанія Xgimi представила два нові портативні проектори Play 6 і Play 6e, що поєднують компактний дизайн і сучасні технології.

Обидві моделі виконані в мінімалістичному стилі, а Play 6 отримав премію iF Design Award 2025 за продуманий вигляд. Пристрої мають вбудований 360-градусний стабілізатор, який полегшує налаштування зображення.

Проектори забезпечують яскравість до 600 люмен CVIA і підтримують роздільну здатність 1080p з можливістю відтворення контенту 2K і 4K. Коефіцієнти проекції складають 1,21:1 для Play 6 та 1,2:1 для Play 6e, що дозволяє використовувати їх навіть у невеликих приміщеннях. Play 6 оснащений вбудованою батареєю на 20 000 мАг, що забезпечує до 2,5 години роботи без підзарядки, тоді як Play 6e вимагає постійного підключення до мережі. Обидва пристрої можуть працювати як Bluetooth-колонки з динамічним підсвічуванням.

За звук у Play 6 відповідає аудіосистема Harman Kardon, а у Play 6e використовується фірмова технологія Xgimi Sound. Проектори підтримують HDR10, MEMC та бездротову трансляцію через AirPlay та DLNA. Для підключення передбачені порти HDMI (eARC), USB та Type-C, а також підтримка дводіапазонного Wi-Fi та Bluetooth 5.1.