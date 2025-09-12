World of Tanks побила рекорд одновременных игроков с выходом обновления 2.012.09.25
3 сентября 2025 года состоялся релиз обновления 2.0 для World of Tanks, которое стало самым крупным за всю 15-летнюю историю игры. Во многом именно оно обеспечило проекту рекордный онлайн и заметный приток интереса со стороны разных регионов мира.
По данным Wargaming, сразу после выхода обновления игра достигла рекордного показателя – 413 399 одновременных игроков в Wargaming Game Center. В Steam, согласно статистике SteamDB, World of Tanks также установила рекорд, собрал 24 172 игрока онлайн 3 сентября.
Разработчики отмечают, что обновление особенно привлекло внимание геймеров из Европы, Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Китая. Уже более 300 тысяч игроков успели открыть новые танки XI уровня, среди которых самыми популярными оказались Taschenratte, KR-1, T803, Leopard 120 Verbessert и Hirschkäfer.
Напомним, что апдейт 2.0 в первый раз добавил в World of Tanks технику XI уровня, переработанный «Гараж» с улучшенным интерфейсом.
Напомним, что апдейт 2.0 впервые добавил в World of Tanks технику XI уровня, переработанный «Гараж» с улучшенным интерфейсом для новичков и ветеранов, новый матчмейкинг, PvE-ивент под названием «Операция Boiling Point», карту Nordskar и ряд других изменений, значительно обновивших игровой процесс.
