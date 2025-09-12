World of Tanks побила рекорд одночасних гравців з виходом поновлення 2.0

3 вересня 2025 відбувся реліз оновлення 2.0 для World of Tanks, яке стало найбільшим за всю 15-річну історію гри. Багато в чому саме воно забезпечило проекту рекордний онлайн та помітний приплив інтересу з боку різних регіонів світу.

За даними Wargaming, відразу після виходу оновлення гра досягла рекордного показника – 413 399 одночасних гравців у Wargaming Game Center. У Steam, згідно зі статистикою SteamDB, World of Tanks також встановила рекорд, зібрав 24 172 гравці онлайн 3 вересня.

Розробники зазначають, що оновлення особливо привернула увагу геймерів із Європи, Північної Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Китаю. Вже понад 300 тисяч гравців встигли відкрити нові танки XI рівня, серед яких найпопулярнішими виявилися Taschenratte, KR-1, T803, Leopard 120 Verbessert та Hirschkäfer.

Нагадаємо, що апдейт 2.0 вперше додав у World of Tanks техніку XI рівня, перероблений “Гараж” з покращеним інтерфейсом для новачків і ветеранів, новий матчмейкінг, PvE-івент під назвою “Операція Boiling Point”, карту Nordskar та низку інших змін, що значно оновили ігровий процес.