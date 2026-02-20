WordPress.com добавил помощника на базе ИИ для редактирования дизайна и контента   

WordPress.com добавил помощника на базе ИИ для редактирования дизайна и контента20.02.26
Платформа WordPress.com, принадлежащая компании Automattic, расширяет использование инструментов искусственного интеллекта. Ранее представленный генеративный конструктор сайтов трансформировали в постоянного ассистента, работающего непосредственно в редакторе и помогающего создавать и редактировать контент и медиафайлы.
ИИ-ассистент интегрирован в редактор сайта
Новый инструмент на основе искусственного интеллекта работает непосредственно в интерфейсе редактирования страниц. Он может изменять структуру и визуальное оформление сайта, реагируя на текстовые пользовательские запросы. Через такие подсказки можно корректировать шрифты, цветовую палитру или общий стиль страниц, не выполняя настройки вручную.
Ассистент также участвует в работе с текстами. С его помощью можно переформулировать материалы, изменять стиль подачи или адаптировать тональность, например, сделать текст более официальным или уверенным. Таким образом, система интегрируется в повседневный процесс создания контента и редактирования страниц.
Работа с медиафайлами и внутренними инструментами
Отдельный модуль искусственного интеллекта появился в медиабиблиотеке. Он позволяет создавать изображения с нуля, а также редактировать уже загруженные файлы. Пользователь может изменять стилистику, цвета или отдельные элементы на фото по текстовым подсказкам. В компании отмечают, что при генерации контента система учитывает общий визуальный стиль сайта и его брендинг, чтобы результаты соответствовали айдентике ресурса.
Кроме того, инструменты искусственного интеллекта интегрированы во внутренний чат для командной работы Block Notes. Вызвать ассистента можно непосредственно при обсуждении материалов или задач.
Функциональность доступна пользователям тарифных планов Business и Commerce. Также он автоматически активируется для сайтов, созданных с помощью конструктора на базе искусственного интеллекта. Включить ассистента можно в настройках платформы в разделе AI Tools.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Logitech G выпустила новую игровую гарнитуру, предложившую хорошую эргономику, стабильное подключение и высокую автономность по вполне приемлемой цене. Расскажем о Logitech G G325 подробнее
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
WordPress.com добавил помощника на базе ИИ для редактирования дизайна и контента WordPress интернет искусственный интеллект
Платформа WordPress.com, принадлежащая компании Automattic, расширяет использование инструментов искусственного интеллекта
Новый смартфон Google Pixel 10a мало чем отличается от предшественника Google смартфон
Google Pixel 10a оснащен 6,3-дюймовым Plastic OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2424×1080 пикселей и пиковой яркостью до 2000 нит
Конференция Google I/O 2026 состоится 19-20 мая
Новая почта будет доставлять посылки из США совместно с UPS
Apple представит бюджетный смартфон iPhone 17e
В Китае физические кнопки в автомобилях станут обязательным требованием безопасности
YouTube закрыл комментарии и описания видео для пользователей с блокировщиками рекламы
LG Buds Plus xboom Buds Lite — новые наушники компании
В сети Киевстара 40% голосового трафика приходит с VoLTE и VoWiFi
Google Docs теперь сможет зачитывать документ благодаря ИИ Gemini