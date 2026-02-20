WordPress.com добавил помощника на базе ИИ для редактирования дизайна и контента

Платформа WordPress.com, принадлежащая компании Automattic, расширяет использование инструментов искусственного интеллекта. Ранее представленный генеративный конструктор сайтов трансформировали в постоянного ассистента, работающего непосредственно в редакторе и помогающего создавать и редактировать контент и медиафайлы.

ИИ-ассистент интегрирован в редактор сайта

Новый инструмент на основе искусственного интеллекта работает непосредственно в интерфейсе редактирования страниц. Он может изменять структуру и визуальное оформление сайта, реагируя на текстовые пользовательские запросы. Через такие подсказки можно корректировать шрифты, цветовую палитру или общий стиль страниц, не выполняя настройки вручную.

Ассистент также участвует в работе с текстами. С его помощью можно переформулировать материалы, изменять стиль подачи или адаптировать тональность, например, сделать текст более официальным или уверенным. Таким образом, система интегрируется в повседневный процесс создания контента и редактирования страниц.

Работа с медиафайлами и внутренними инструментами

Отдельный модуль искусственного интеллекта появился в медиабиблиотеке. Он позволяет создавать изображения с нуля, а также редактировать уже загруженные файлы. Пользователь может изменять стилистику, цвета или отдельные элементы на фото по текстовым подсказкам. В компании отмечают, что при генерации контента система учитывает общий визуальный стиль сайта и его брендинг, чтобы результаты соответствовали айдентике ресурса.

Кроме того, инструменты искусственного интеллекта интегрированы во внутренний чат для командной работы Block Notes. Вызвать ассистента можно непосредственно при обсуждении материалов или задач.

Функциональность доступна пользователям тарифных планов Business и Commerce. Также он автоматически активируется для сайтов, созданных с помощью конструктора на базе искусственного интеллекта. Включить ассистента можно в настройках платформы в разделе AI Tools.