WordPress.com додав помічника на базі ШІ для редагування дизайну та контенту

Платформа WordPress.com, що належить компанії Automattic, розширює використання інструментів штучного інтелекту. Раніше представлений генеративний конструктор сайтів трансформували в постійного асистента, який працює безпосередньо в редакторі і допомагає створювати та редагувати контент та медіафайли.

ІІ-асистент інтегрований у редактор сайту

Новий інструмент на основі штучного інтелекту працює безпосередньо в інтерфейсі редагування сторінок. Він може змінювати структуру і візуальне оформлення сайту, реагуючи на текстові запити користувача. Через такі підказки можна коригувати шрифти, палітру кольорів або загальний стиль сторінок, не виконуючи налаштування вручну.

Помічник також бере участь у роботі з текстами. З його допомогою можна переформулювати матеріали, змінювати стиль подачі або адаптувати тональність, наприклад зробити текст більш офіційним або впевненим. Таким чином, система інтегрується у повсякденний процес створення контенту та редагування сторінок.

Робота з медіафайлами та внутрішніми інструментами

Окремий модуль штучного інтелекту з’явився у медіабібліотеці. Він дозволяє створювати зображення з нуля та редагувати вже завантажені файли. Користувач може змінювати стилістику, кольори чи окремі елементи на фото за текстовими підказками. У компанії зазначають, що при генерації контенту система враховує загальний візуальний стиль сайту та його брендинг, щоб результати відповідали айдентиці ресурсу.

Крім того, інструменти штучного інтелекту інтегровані у внутрішній чат для команди Block Notes. Викликати помічника можна безпосередньо під час обговорення матеріалів чи завдань.

Функціональність доступна користувачам тарифних планів Business та Commerce. Також він автоматично активується для сайтів створених за допомогою конструктора на базі штучного інтелекту. Увімкнути помічника можна в налаштуваннях платформи в розділі AI Tools.