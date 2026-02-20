  

WordPress.com додав помічника на базі ШІ для редагування дизайну та контенту

20.02.26

WordPress

 

Платформа WordPress.com, що належить компанії Automattic, розширює використання інструментів штучного інтелекту. Раніше представлений генеративний конструктор сайтів трансформували в постійного асистента, який працює безпосередньо в редакторі і допомагає створювати та редагувати контент та медіафайли.

 

ІІ-асистент інтегрований у редактор сайту

 

Новий інструмент на основі штучного інтелекту працює безпосередньо в інтерфейсі редагування сторінок. Він може змінювати структуру і візуальне оформлення сайту, реагуючи на текстові запити користувача. Через такі підказки можна коригувати шрифти, палітру кольорів або загальний стиль сторінок, не виконуючи налаштування вручну.

 

Помічник також бере участь у роботі з текстами. З його допомогою можна переформулювати матеріали, змінювати стиль подачі або адаптувати тональність, наприклад зробити текст більш офіційним або впевненим. Таким чином, система інтегрується у повсякденний процес створення контенту та редагування сторінок.

 

Робота з медіафайлами та внутрішніми інструментами

 

Окремий модуль штучного інтелекту з’явився у медіабібліотеці. Він дозволяє створювати зображення з нуля та редагувати вже завантажені файли. Користувач може змінювати стилістику, кольори чи окремі елементи на фото за текстовими підказками. У компанії зазначають, що при генерації контенту система враховує загальний візуальний стиль сайту та його брендинг, щоб результати відповідали айдентиці ресурсу.

 

Крім того, інструменти штучного інтелекту інтегровані у внутрішній чат для команди Block Notes. Викликати помічника можна безпосередньо під час обговорення матеріалів чи завдань.

 

Функціональність доступна користувачам тарифних планів Business та Commerce. Також він автоматично активується для сайтів створених за допомогою конструктора на базі штучного інтелекту. Увімкнути помічника можна в налаштуваннях платформи в розділі AI Tools.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
209
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

16.02.26
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
views
28
comments 0
Logitech G G325

Logitech G випустила нову ігрову гарнітуру, яка запропонує гарну ергономіку, стабільне підключення та високу автономність за цілком прийнятною ціною. Розкажемо про Logitech G G325 докладніше

16.02.26 | 05.45
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
20.02.26 | 19.05
WordPress.com додав помічника на базі ШІ для редагування дизайну та контенту   
WordPress

Платформа WordPress.com, що належить компанії Automattic, розширює використання інструментів штучного інтелекту

20.02.26 | 16.30
Новий смартфон Google Pixel 10a мало чим відрізняється від попередника  
Google Pixel 10a

Google Pixel 10a оснащений 6,3-дюймовим Plastic OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 2424×1080 пікселів та піковою яскравістю до 2000 ніт

20.02.26 | 19.05
WordPress.com додав помічника на базі ШІ для редагування дизайну та контенту
20.02.26 | 16.30
Новий смартфон Google Pixel 10a мало чим відрізняється від попередника
20.02.26 | 13.07
Конференція Google I/O 2026 відбудеться 19-20 травня
20.02.26 | 10.09
Нова пошта доставлятиме посилки зі США спільно з UPS
20.02.26 | 07.10
Apple представить бюджетний смартфон iPhone 17e
19.02.26 | 18.50
У Китаї фізичні кнопки в автомобілях стануть обов’язковою вимогою безпеки
19.02.26 | 16.41
Представлені нові ноутбуки Asus ExpertBook B3 G2 у діагоналях 14 та 16 дюймів
19.02.26 | 13.20
YouTube закрив коментарі та описи відео для користувачів із блокувальниками реклами
19.02.26 | 10.09
Meta закриває веб-сайт Messenger.com. Месенджер тепер тільки у Facebook
19.02.26 | 07.11
Western Digital розпродала усі жорсткі диски. Запасів 2026 року не залишилося
18.02.26 | 19.00
ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMTG ігровий монітор, який може працювати без ПК
18.02.26 | 16.30
LG Buds Plus xboom Buds Lite – нові навушники компанії
18.02.26 | 13.09
У мережі Київстару 40% голосового трафіку приходить з VoLTE та VoWiFi
18.02.26 | 10.12
Google Docs тепер зможе зачитувати документ завдяки ШІ Gemini
18.02.26 | 07.06
Китай заборонив штурвал замість керма. Теж як у електрокарів Tesla