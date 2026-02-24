  

Windows 11 получит встроенный тест скорости интернет подключения, но есть нюанс

24.02.26

Windows 11 lifestyle

 

Компания Microsoft готовит новую функцию для Windows 11, которая позволит проверять скорость интернет-соединения без обращения к сторонним сервисам. Инструмент уже проходит тестирование среди участников программы Windows Insider в канале Release Preview.

 

Проверка скорости через системное меню

 

После установки соответствующего обновления пользователи смогут вызвать тест скорости напрямую из системного трея. Для этого достаточно нажать правой кнопкой мыши на значок сети и выбрать пункт проверки соединения.

 

 

В компании начали экспериментировать с этой функцией ещё в прошлом году. Предполагается, что встроенный инструмент станет более удобной альтернативой проверке скорости через специализированные сайты, избавляя от необходимости вручную искать соответствующие сервисы.

 

Дополнительные изменения в обновлении

 

Обновление также включает новые параметры управления камерой в настройках системы. На совместимых устройствах появится возможность изменять панорамирование и наклон непосредственно средствами Windows. При этом перечень поддерживаемых моделей камер пока не раскрывается.

 

Кроме того, Microsoft готовит обновлённый набор эмодзи, отдельную страницу настроек для виджетов и поддержку изображений в формате .webp в качестве фона рабочего стола.

 

Тестовая сборка уже распространяется в канале Release Preview для версий Windows 11 24H2 с номером сборки 26100 и 25H2 с номером 26200. Сроки появления новых функций в стабильной версии операционной системы пока не объявлены.


