Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернет-підключення, але є нюанс   

Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернет-підключення, але є нюанс24.02.26
Компанія Microsoft готує нову функцію для Windows 11, яка дозволить перевіряти швидкість інтернет-з’єднання без звернення до сторонніх сервісів. Інструмент вже проходить тестування серед учасників програми Windows Insider у каналі Release Preview.
Перевірка швидкості через системне меню
Після встановлення відповідного оновлення користувачі зможуть викликати тест швидкості безпосередньо із системного трею. Для цього достатньо натиснути правою кнопкою миші на значок мережі та вибрати пункт перевірки з’єднання.
У компанії почали експериментувати із цією функцією ще минулого року. Передбачається, що вбудований інструмент стане зручнішою альтернативою для перевірки швидкості через спеціалізовані сайти, позбавляючи необхідності вручну шукати відповідні сервіси.
Додаткові зміни в оновленні
Оновлення також включає нові параметри керування камерою в установках системи. На сумісних пристроях з’явиться можливість змінювати панорамування та нахил безпосередньо засобами Windows. При цьому перелік моделей камер, що підтримуються, поки не розкривається.
Крім того, Microsoft готує оновлений набір емодзі, окрему сторінку налаштувань для віджетів та підтримку зображень у форматі .webp як тло робочого столу.
Тестове складання вже поширюється в каналі Release Preview для версій Windows 11 24H2 з номером складання 26100 і 25H2 з номером 26200. Терміни появи нових функцій у стабільній версії операційної системи поки не оголошено.
