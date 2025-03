Windows 11 получит экранную клавиатуру с набором текста при помощи контроллера Xbox

Microsoft продолжает сближать экосистемы Windows и Xbox, добавляя новые функции, удобные для пользователей консолей. В последнем обновлении Windows 11 компания переработала экранную клавиатуру, сделав ее более удобной для управления с помощью геймпада.

Новое решение упрощает ввод текста и навигацию по интерфейсу системы. Обновленная клавиатура поддерживает ряд быстрых команд, знакомых владельцам Xbox. Например, кнопка “X” возвращает пользователя на предыдущий экран, “Y” используется для ввода пробела, а нажатие кнопки меню выполняет функцию клавиши Enter.

На данный момент обновленная клавиатура доступна только участникам программы Windows Insider. Ожидается, что в ближайшие недели обновление станет доступно широкой аудитории пользователей Windows 11.

В декабре 2024 года Microsoft стала ведущим издателем игр на ПК, Xbox и PlayStation. Расходы пользователей на проекты компании составили 465 миллионов долларов. Такая сумма во многом связана с курсом Microsoft на выпуск игр на максимальное количество платформ, что в итоге привело к тому, что наибольшая доля трат пришлась на владельцев PlayStation. Об этом сообщает VGC.

Согласно отчету Ampere, одной из самых заметных игр Microsoft в декабре стала Indiana Jones and the Great Circle, однако основной доход принесла Call of Duty: Black Ops 6. Эта игра, вышедшая в ноябре, сумела привлечь более 38 миллионов уникальных пользователей. По данным исследования, 64% всех средств, потраченных на проекты Microsoft, пришлось на аудиторию PlayStation.

Компания существенно обошла ближайшего конкурента. Издатель EA, получивший в декабре 366 миллионов долларов, уступил Microsoft почти 100 миллионов. Наибольший вклад в финансовые показатели Electronic Arts внес спортивный симулятор EA Sports FC 25.

В отчете Ampere также содержатся данные об активности игроков в праздничный период. В рождественский день пользователи провели 30 миллионов часов в Fortnite, в среднем играя по 2,3 часа. В Call of Duty за тот же день наиграли 20 миллионов часов. В это же время Marvel Rivals собрала 29 миллионов активных пользователей, а Path of Exile 2 принесла разработчикам 148 миллионов долларов дохода.

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram