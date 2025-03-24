Windows 11 отримає екранну клавіатуру з набором тексту за допомогою контролера Xbox24.03.25
Microsoft продовжує зближувати екосистеми Windows та Xbox, додаючи нові функції, зручні для користувачів консолей. В останньому оновленні Windows 11 компанія переробила екранну клавіатуру, зробивши її зручнішою для керування за допомогою геймпада.
Нове рішення спрощує введення тексту та навігацію за інтерфейсом системи. Оновлена клавіатура підтримує низку швидких команд, знайомих власникам Xbox. Наприклад, кнопка “X” повертає користувача на попередній екран, “Y” використовується для введення пробілу, а натискання кнопки меню виконує функцію клавіші Enter.
На даний момент оновлена клавіатура доступна лише учасникам Windows Insider. Очікується, що в найближчі тижні оновлення стане доступним для широкої аудиторії користувачів Windows 11.
У грудні 2024 року Microsoft стала провідним видавцем ігор на ПК, Xbox та PlayStation. Витрати користувачів на проекти компанії становили 465 мільйонів доларів. Така сума багато в чому пов’язана з курсом Microsoft на випуск ігор на максимальну кількість платформ, що призвело до того, що найбільша частка витрат припала на власників PlayStation. Про це повідомляє VGC.
Згідно зі звітом Ampere, однією з найпомітніших ігор Microsoft у грудні стала Indiana Jones and the Great Circle, проте основний дохід принесла Call of Duty: Black Ops 6. Ця гра, що вийшла в листопаді, зуміла залучити понад 38 мільйонів унікальних користувачів. За даними дослідження, 64% всіх коштів, витрачених на проекти Microsoft, припало на аудиторію PlayStation.
Компанія суттєво обійшла найближчого конкурента. Видавець EA, який отримав у грудні 366 мільйонів доларів, поступився Майкрософт майже 100 мільйонів. Найбільший внесок у фінансові показники Electronic Arts зробив спортивний симулятор EA Sports FC 25.
У звіті Ampere також містяться дані про активність гравців у святковий період. У різдвяний день користувачі провели 30 мільйонів годин у Fortnite, в середньому граючи по 2,3 години. У Call of Duty того ж дня награли 20 мільйонів годин. В цей же час Marvel Rivals зібрала 29 мільйонів активних користувачів, а Path of Exile 2 принесла розробникам 148 мільйонів доларів прибутку.
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