Windows 11 отримає екранну клавіатуру з набором тексту за допомогою контролера Xbox

Microsoft продовжує зближувати екосистеми Windows та Xbox, додаючи нові функції, зручні для користувачів консолей. В останньому оновленні Windows 11 компанія переробила екранну клавіатуру, зробивши її зручнішою для керування за допомогою геймпада.

Нове рішення спрощує введення тексту та навігацію за інтерфейсом системи. Оновлена ​​клавіатура підтримує низку швидких команд, знайомих власникам Xbox. Наприклад, кнопка “X” повертає користувача на попередній екран, “Y” використовується для введення пробілу, а натискання кнопки меню виконує функцію клавіші Enter.

На даний момент оновлена ​​клавіатура доступна лише учасникам Windows Insider. Очікується, що в найближчі тижні оновлення стане доступним для широкої аудиторії користувачів Windows 11.

У грудні 2024 року Microsoft стала провідним видавцем ігор на ПК, Xbox та PlayStation. Витрати користувачів на проекти компанії становили 465 мільйонів доларів. Така сума багато в чому пов’язана з курсом Microsoft на випуск ігор на максимальну кількість платформ, що призвело до того, що найбільша частка витрат припала на власників PlayStation. Про це повідомляє VGC.

Згідно зі звітом Ampere, однією з найпомітніших ігор Microsoft у грудні стала Indiana Jones and the Great Circle, проте основний дохід принесла Call of Duty: Black Ops 6. Ця гра, що вийшла в листопаді, зуміла залучити понад 38 мільйонів унікальних користувачів. За даними дослідження, 64% всіх коштів, витрачених на проекти Microsoft, припало на аудиторію PlayStation.

Компанія суттєво обійшла найближчого конкурента. Видавець EA, який отримав у грудні 366 мільйонів доларів, поступився Майкрософт майже 100 мільйонів. Найбільший внесок у фінансові показники Electronic Arts зробив спортивний симулятор EA Sports FC 25.

У звіті Ampere також містяться дані про активність гравців у святковий період. У різдвяний день користувачі провели 30 мільйонів годин у Fortnite, в середньому граючи по 2,3 години. У Call of Duty того ж дня награли 20 мільйонів годин. В цей же час Marvel Rivals зібрала 29 мільйонів активних користувачів, а Path of Exile 2 принесла розробникам 148 мільйонів доларів прибутку.

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram