WhatsApp получит перефразирование сообщений с помощью ИИ01.09.25
WhatsApp представила новую функцию под названием Writing Help. Инструмент работает на базе искусственного интеллекта и предназначен для того, чтобы пользователи могли изменять стиль, редактировать или переформулировать текст прямо в мессенджере. Возможность позиционируется как помощь тем, кому сложно выстраивать сложные формулировки у повідомленнях.
Meta заявляет, что конфиденциальность переписки останется неприкосновенной. Обработка сообщений будет происходить с применением технологии Private Processing, которая исключает доступ посторонних лиц или самой компании к приватным данным пользователей.
Writing Help позволяет выбрать один из предложенных стилей изложения — профессиональный, неформальный или более эмоциональный. После этого сервис автоматически преобразует исходное сообщение, подстраивая его под выбранный тон. Пользователь также сможет вносить собственные правки в сгенерированный вариант и даже создавать шаблоны для дальнейшего использования.
На первом этапе функция станет доступна только для англоязычной аудитории. В дальнейшем компания планирует расширить список поддерживаемых языков, однако точные сроки появления инструмента для інших мов пока не называются.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
WhatsApp получит перефразирование сообщений с помощью ИИ WhatsApp искусственный интеллект
Новая функция WhatsApp позиционируется как помощь тем, кому сложно выстраивать сложные формулировки у повідомленнях.
Marshall Bromley 750 — здоровенная Bluetooth-колонка весом 24 кг и с автономностью 40 часов Bluetooth колонка
Marshall Bromley 750 сохранила фирменный винтажный стиль, но получила современное оснащение: 360-градусный True Stereophonic звук
WhatsApp получит перефразирование сообщений с помощью ИИ
Marshall Bromley 750 — здоровенная Bluetooth-колонка весом 24 кг и с автономностью 40 часов
Xiaomi HyperOS 3 представлена: что нового и когда ждать обновление?
95 % случаев внедрения ИИ в бизнес-процессы — неудачные
Super Micro Keychain Gamer — мини игровая консоль размером с брелок
Смартфон HMD Fuse имеет встроенный режим защиты детей от вредного контента на базе ИИ
Poco C85 с MediaTek Helio G81 Ultra, экраном 120 Гц и 33 Вт-зарядкой уже представлен
Google заблокирует установку приложений через apk с 2027 года
Защита интеллектуальной собственности и персональных данных компании. Что предлагает GTB Technologies
Samsung Galaxy Event 2025 с Galaxy S25 FE и планшетами Tab S11 з AI состоится 4 сентября