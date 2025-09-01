WhatsApp получит перефразирование сообщений с помощью ИИ

WhatsApp представила новую функцию под названием Writing Help. Инструмент работает на базе искусственного интеллекта и предназначен для того, чтобы пользователи могли изменять стиль, редактировать или переформулировать текст прямо в мессенджере. Возможность позиционируется как помощь тем, кому сложно выстраивать сложные формулировки у повідомленнях.

Meta заявляет, что конфиденциальность переписки останется неприкосновенной. Обработка сообщений будет происходить с применением технологии Private Processing, которая исключает доступ посторонних лиц или самой компании к приватным данным пользователей.

Writing Help позволяет выбрать один из предложенных стилей изложения — профессиональный, неформальный или более эмоциональный. После этого сервис автоматически преобразует исходное сообщение, подстраивая его под выбранный тон. Пользователь также сможет вносить собственные правки в сгенерированный вариант и даже создавать шаблоны для дальнейшего использования.

На первом этапе функция станет доступна только для англоязычной аудитории. В дальнейшем компания планирует расширить список поддерживаемых языков, однако точные сроки появления инструмента для інших мов пока не называются.