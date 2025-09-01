WhatsApp отримає перефразування повідомлень за допомогою ШІ01.09.25
WhatsApp представила нову функцію під назвою Writing Help. Інструмент працює на базі штучного інтелекту та призначений для того, щоб користувачі могли змінювати стиль, редагувати чи переформулювати текст прямо у месенджері. Можливість позиціонується як допомога тим, кому складно вибудовувати складні формулювання у повідомленнях.
Meta заявляє, що конфіденційність листування залишиться недоторканною. Обробка повідомлень відбуватиметься із застосуванням технології Private Processing, яка унеможливлює доступ сторонніх осіб або самої компанії до приватних даних користувачів.
Writing Help дозволяє вибрати один із запропонованих стилів викладу – професійний, неформальний або більш емоційний. Після цього сервіс автоматично перетворює вихідне повідомлення, підлаштовуючи його під вибраний тон. Користувач також зможе вносити власні редагування в згенерований варіант і навіть створювати шаблони для подальшого використання.
На першому етапі функція стане доступною лише для англомовної аудиторії. Надалі компанія планує розширити список мов, що підтримуються, проте точні терміни появи інструменту для інших мов поки що не називаються.
