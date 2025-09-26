WhatsApp добавил переводы сообщений. На украинский пока только в iOS

WhatsApp запускает встроенный перевод сообщений на iPhone и Android. Теперь тексты можно переводить прямо в чатах, группах и даже обновлениях каналов.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно удержать сообщение и выбрать пункт «Перевести», после чего указать язык. На Android дополнительно появилась возможность автоматического перевода всего чата — новые сообщения сразу отображаются на выбранном языке.

Украинский язык поддерживается с первого дня, но с ограничениями: на iOS функция уже работает, а пользователям Android придётся дождаться обновлений.

Список доступных языков различается в зависимости от платформы.

Android: пока только 6 языков — английский, испанский, хинди, португальский, русский и арабский.

iOS: более 19 языков, включая украинский, французский, немецкий, японский, турецкий и китайский.

Перевод выполняется локально на устройстве, без отправки данных на серверы WhatsApp. Для этого система автоматически загружает нужные языковые пакеты.

WhatsApp представила новую функцию под названием Writing Help. Инструмент работает на базе искусственного интеллекта и предназначен для того, чтобы пользователи могли изменять стиль, редактировать или переформулировать текст прямо в мессенджере. Возможность позиционируется как помощь тем, кому сложно выстраивать сложные формулировки у повідомленнях.

Meta заявляет, что конфиденциальность переписки останется неприкосновенной. Обработка сообщений будет происходить с применением технологии Private Processing, которая исключает доступ посторонних лиц или самой компании к приватным данным пользователей.

Writing Help позволяет выбрать один из предложенных стилей изложения — профессиональный, неформальный или более эмоциональный. После этого сервис автоматически преобразует исходное сообщение, подстраивая его под выбранный тон. Пользователь также сможет вносить собственные правки в сгенерированный вариант и даже создавать шаблоны для дальнейшего использования.