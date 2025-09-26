WhatsApp додав переклади повідомлень. Українською поки що тільки в iOS

WhatsApp запускає вбудований переклад повідомлень на iPhone та Android. Тепер тексти можна перекладати прямо в чатах, групах і навіть поновлення каналів.

Щоб скористатися функцією, потрібно утримати повідомлення та вибрати пункт “Перевести”, після чого вказати мову. На Android додатково з’явилася можливість автоматичного перекладу всього чату – нові повідомлення відразу відображаються обраною мовою.

Українська мова підтримується з першого дня, але з обмеженнями: на iOS функція вже працює, а користувачам Android доведеться дочекатися оновлень.

Список доступних мов залежить від платформи.

Android: поки що лише 6 мов — англійська, іспанська, хінді, португальська, російська та арабська.

iOS: більше 19 мов, включаючи українську, французьку, німецьку, японську, турецьку та китайську.

Переклад виконується локально на пристрої, без надсилання даних на сервери WhatsApp. Для цього система автоматично завантажує необхідні мовні пакети.

WhatsApp представила нову функцію під назвою Writing Help. Інструмент працює на базі штучного інтелекту та призначений для того, щоб користувачі могли змінювати стиль, редагувати чи переформулювати текст прямо у месенджері. Можливість позиціонується як допомога тим, кому складно вибудовувати складні формулювання у повідомленнях.

Meta заявляє, що конфіденційність листування залишиться недоторканною. Обробка повідомлень відбуватиметься із застосуванням технології Private Processing, яка унеможливлює доступ сторонніх осіб або самої компанії до приватних даних користувачів.

Writing Help дозволяє вибрати один із запропонованих стилів викладу – професійний, неформальний або більш емоційний. Після цього сервіс автоматично перетворює вихідне повідомлення, підлаштовуючи його під вибраний тон. Користувач також зможе вносити власні редагування в згенерований варіант і навіть створювати шаблони для подальшого використання.