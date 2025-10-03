Вышло большое обновление Windows 11 2025 года. Что нового и какие ожидаются баги?03.10.25
Пользователи Windows 11 начали получать ежегодное обновление системы, которое в этом году имеет индекс 25H2, сообщает The Verge.
Пакет распространяется через «Центр обновления Windows» постепенно, а перед релизом его тестировали участники программы Windows Insider в канале Release Preview. Установка проходит быстро, так как Microsoft выпускает обновление в формате небольшого «пакета поддержки». Оно базируется на той же кодовой основе, что и версия 24H2, что позволяет компании вести единую ветку обслуживания и параллельно выпускать новые функции для обеих редакций.
Главное внимание в 25H2 уделено безопасности. В систему внедрили усовершенствованные механизмы выявления уязвимостей на этапе компиляции и выполнения программ, а также инструменты с поддержкой искусственного интеллекта для повышения надежности кода. По словам представителей Microsoft, эти меры соответствуют принципам политики безопасного цикла разработки.
Кроме того, обновление стало компактнее: из системы удалены устаревшие компоненты PowerShell 2.0 и интерфейс командной строки WMIC.
Чтобы получить 25H2 быстрее, пользователям рекомендуется активировать параметр «Получать последние обновления, как только они доступны» в настройках центра обновлений. Если система обнаружит несовместимость драйверов или программ, установка может быть временно отложена до устранения проблем.
Microsoft планирует расширять доступность новой версии в течение ближайших месяцев и публиковать информацию о возможных неполадках на портале Windows Release Health.
