Вийшло велике оновлення Windows 11 2025 року. Що нового та які очікуються баги?03.10.25
Користувачі Windows 11 почали отримувати щорічне оновлення системи, яке цього року має індекс 25H2, повідомляє The Verge.
Пакет розповсюджується через Центр оновлення Windows поступово, а перед релізом його тестували учасники програми Windows Insider у каналі Release Preview. Установка відбувається швидко, оскільки Microsoft випускає оновлення у форматі невеликого пакета підтримки. Воно базується на тій же кодовій основі, що й версія 24H2, що дозволяє компанії вести єдину гілку обслуговування та паралельно випускати нові функції обох редакцій.
Головна увага в 25H2 приділено безпеці. У систему впровадили вдосконалені механізми виявлення вразливостей на етапі компіляції та виконання програм, а також інструменти за допомогою штучного інтелекту для підвищення надійності коду. За словами представників Microsoft, ці заходи відповідають засадам політики безпечного циклу розробки.
Крім того, оновлення стало компактнішим: із системи видалено застарілі компоненти PowerShell 2.0 та інтерфейс командного рядка WMIC.
Щоб отримати 25H2 швидше, користувачам рекомендується активувати параметр “Отримувати останні оновлення, як тільки вони доступні” в налаштуваннях центру оновлень. Якщо система виявить несумісність драйверів або програм, установка може бути тимчасово відкладена до вирішення проблем.
Майкрософт планує розширювати доступність нової версії протягом найближчих місяців і публікувати інформацію про можливі неполадки на порталі Windows Release Health.
