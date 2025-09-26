Вышел новый трейлер сюжетной компании Battlefield 626.09.25
Студия Battlefield Studios представила сюжетный трейлер Battlefield 6 на мероприятии PlayStation State of Play. Ролик демонстрирует масштабные боевые операции с участием различных армий и спецподразделений — среди них CIA, SAS и Delta Force. В кадрах можно увидеть сцены с бронетехникой, авиацией и ночными миссиями с применением тепловизоров.
События игры разворачиваются в 2027 году, когда НАТО стоит на грани распада. На фоне глобального кризиса частная военная корпорация Pax Armata стремится воспользоваться хаосом и изменить расстановку сил в мире. Игроки возьмут на себя роль бойцов элитного подразделения морской пехоты Dagger 13, выполняя задания на разных континентах.
Трейлер демонстрирует широкий спектр локаций — от городских районов до пустынь и горных массивов. Кампания сочетает масштабные сражения с бронетехникой и авиацией и тактические сценарии ночных операций.
В мультиплеере появится новая механика, позволяющая досрочно завершать матчи. По замыслу разработчиков, это должно снизить уровень фрустрации игроков и ускорить игровой процесс, хотя возможность неожиданных камбеков станет реже.
Кроме того, подразделение Battlefield Labs вновь открыло тестирование будущего режима battle royale, который, по замыслу авторов, составит конкуренцию Call of Duty: Warzone. Игроки получат доступ к новым картам, обновлённой системе оружия, транспорту и командным заданиям.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Samsung Movingstyle TV — телевизор и портативный монитор диагональю 27 дюймов Samsung монитор телевизор
В качестве программной платформы Samsung Movingstyle TV используется Tizen OS с поддержкой голосовых ассистентов Bixby и Google Assistant
Клавиатура Logitech Signature Slim Solar Plus K980 имеет бесконечную автономностью благодаря зарядке от солнца Logitech клавиатура
Клавиатура Logitech Signature Slim Solar Plus K980 ориентирована на офисное использование и стоит $99.
Клавиатура Logitech Signature Slim Solar Plus K980 имеет бесконечную автономностью благодаря зарядке от солнца
Вышел новый трейлер сюжетной компании Battlefield 6
WhatsApp добавил переводы сообщений. На украинский пока только в iOS
Подписка Google AI Plus стала доступна в Украине
В Samsung One UI 8.5 откажутся интеграции с Microsoft OneDrive
Xiaomi Band 10 выпустили в золотой версии
Montblanc E Ink Digital Paper — электронный блокнот на E Ink за $905
Эти наушники Bang & Olufsen дороже iPhone 17
Сервис HBO Max появился в Украине
Наушники Anker Soundcore Sleep A30 борятся с храпом
Умные часы Huawei Watch GT 6 и GT 6 Pro получили титановый корпус, нанокерамику и сапфировое стекло
В Windows 11 появятся видео-обои рабочего стола