Вышел новый трейлер сюжетной компании Battlefield 6

Студия Battlefield Studios представила сюжетный трейлер Battlefield 6 на мероприятии PlayStation State of Play. Ролик демонстрирует масштабные боевые операции с участием различных армий и спецподразделений — среди них CIA, SAS и Delta Force. В кадрах можно увидеть сцены с бронетехникой, авиацией и ночными миссиями с применением тепловизоров.

События игры разворачиваются в 2027 году, когда НАТО стоит на грани распада. На фоне глобального кризиса частная военная корпорация Pax Armata стремится воспользоваться хаосом и изменить расстановку сил в мире. Игроки возьмут на себя роль бойцов элитного подразделения морской пехоты Dagger 13, выполняя задания на разных континентах.

Трейлер демонстрирует широкий спектр локаций — от городских районов до пустынь и горных массивов. Кампания сочетает масштабные сражения с бронетехникой и авиацией и тактические сценарии ночных операций.

В мультиплеере появится новая механика, позволяющая досрочно завершать матчи. По замыслу разработчиков, это должно снизить уровень фрустрации игроков и ускорить игровой процесс, хотя возможность неожиданных камбеков станет реже.

Кроме того, подразделение Battlefield Labs вновь открыло тестирование будущего режима battle royale, который, по замыслу авторов, составит конкуренцию Call of Duty: Warzone. Игроки получат доступ к новым картам, обновлённой системе оружия, транспорту и командным заданиям.