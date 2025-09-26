Вийшов новий трейлер сюжетної компанії Battlefield 626.09.25
Студія Battlefield Studios представила сюжетний трейлер Battlefield 6 на заході PlayStation State of Play. Ролик демонструє масштабні бойові операції за участю різних армій та спецпідрозділів – серед них CIA, SAS та Delta Force. У кадрах можна побачити сцени з бронетехнікою, авіацією та нічними місіями із застосуванням тепловізорів.
Події гри розгортаються у 2027 році, коли НАТО стоїть на межі розпаду. На тлі глобальної кризи приватна військова корпорація Pax Armata прагне скористатися хаосом та змінити розстановку сил у світі. Гравці візьмуть на себе роль бійців елітного підрозділу морської піхоти Dagger 13, виконуючи завдання на різних континентах.
Трейлер демонструє широкий спектр локацій – від міських районів до пустель та гірських масивів. Кампанія поєднує масштабні битви з бронетехнікою та авіацією та тактичні сценарії нічних операцій.
У мультиплеєрі з’явиться нова механіка, яка дає змогу достроково завершувати матчі. За задумом розробників, це має знизити рівень фрустрації гравців та прискорити ігровий процес, хоча можливість несподіваних камбеків стане рідшою.
Крім того, підрозділ Battlefield Labs знову відкрив тестування майбутнього режиму battle royale, який, за задумом авторів, становитиме конкуренцію Call of Duty: Warzone. Гравці отримають доступ до нових карт, оновленої системи зброї, транспорту та командних завдань.
