Высадка на Луну миссии Artemis 3 перенесена на 2028 год  

Высадка на Луну миссии Artemis 3 перенесена на 2028 год23.11.25
Миссия Artemis 3, которая должна стать следующей высадкой людей на Луну, отложена на год из-за задержек в испытаниях ракеты Starship от SpaceX. Согласно внутреннему документу компании, опубликованному Politico, новый график предусматривает высадку астронавтов не ранее сентября 2028 г. вместо предварительно запланированного срока.
Демонстрация орбитальной дозаправки между двумя кораблями Starship теперь ожидается не раньше июня 2026, а беспилотная месячная посадка – в июне 2027 года. Таким образом, первая пилотируемая попытка возможна только после успешного прохождения всех этапов испытаний.
Artemis 3 станет первой миссией с высадкой людей на Луну после Apollo 17 в 1972 году. Предыдущая миссия Artemis 2, предусматривающая облет Луны без высадки, запланирована не раньше февраля 2026 года. Artemis 1, запущенная в ноябре 2022 года, была беспилотной. Новый график означает, что программа Artemis теперь двигается примерно одной миссией раз в два года, гораздо медленнее, чем программа Apollo 60-х годов.
Starship – сверхтяжёлая многоразовая ракета нового поколения. После первого запуска в 2023 году SpaceX достигла нескольких важных вех, в том числе успешной ловли ускорителя Super Heavy с помощью механических захватов на стартовой башне. В 2025 году из пяти запусков Starship только два были относительно успешными, остальные завершились потерей верхней ступени. Прогресс наблюдается в тестах версии Block 2 с мягкими приводками и перезапуском ускорителей.
Для посадки на Луну в рамках Artemis 3 Starship придется дозаправить на орбите до 12 раз. После этого корабль сможет приземлиться, взлететь и соединиться с капсулой Orion, которая вернет астронавтов на Землю.
