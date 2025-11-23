Висадку на Місяць місії Artemis 3 перенесено на 2028 рік

Місія Artemis 3, яка має стати наступною висадкою людей на Місяць, відкладена на рік через затримки у випробуваннях ракети Starship від SpaceX. Згідно з внутрішнім документом компанії, опублікованим Politico, новий графік передбачає висадку астронавтів не раніше вересня 2028 замість попередньо запланованого терміну.

Демонстрація орбітальної дозаправки між двома кораблями Starship тепер очікується не раніше червня 2026 року, а безпілотна місячна посадка – у червні 2027 року. Таким чином, перша пілотована спроба можлива лише після успішного проходження всіх етапів випробувань.

Artemis 3 стане першою місією з висадкою людей на Місяць після Apollo 17 у 1972 році. Попередня місія Artemis 2, яка передбачає обліт Місяця без висадки, запланована не раніше лютого 2026 року. Artemis 1, запущена у листопаді 2022 року, була безпілотною. Новий графік означає, що програма Artemis тепер рухається приблизно однією місією раз на два роки, набагато повільніше, ніж Apollo 60-х років.

Starship – надважка багаторазова ракета нового покоління. Після першого запуску в 2023 році SpaceX досягла кількох важливих віх, у тому числі успішного лову прискорювача Super Heavy за допомогою механічних захватів на стартовій вежі. У 2025 році з п’яти запусків Starship лише два були відносно успішними, решта завершилася втратою верхнього ступеня. Прогрес спостерігається у тестах версії Block 2 з м’якими приводками та перезапуском прискорювачів.

Для посадки на Місяць у рамках Artemis 3 Starship доведеться дозаправити на орбіті до 12 разів. Після цього корабель зможе приземлитися, злетіти та з’єднатися з капсулою Orion, яка поверне астронавтів на Землю.