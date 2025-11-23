Висадку на Місяць місії Artemis 3 перенесено на 2028 рік  

Висадку на Місяць місії Artemis 3 перенесено на 2028 рік23.11.25
Місія Artemis 3, яка має стати наступною висадкою людей на Місяць, відкладена на рік через затримки у випробуваннях ракети Starship від SpaceX. Згідно з внутрішнім документом компанії, опублікованим Politico, новий графік передбачає висадку астронавтів не раніше вересня 2028 замість попередньо запланованого терміну.
Демонстрація орбітальної дозаправки між двома кораблями Starship тепер очікується не раніше червня 2026 року, а безпілотна місячна посадка – у червні 2027 року. Таким чином, перша пілотована спроба можлива лише після успішного проходження всіх етапів випробувань.
Artemis 3 стане першою місією з висадкою людей на Місяць після Apollo 17 у 1972 році. Попередня місія Artemis 2, яка передбачає обліт Місяця без висадки, запланована не раніше лютого 2026 року. Artemis 1, запущена у листопаді 2022 року, була безпілотною. Новий графік означає, що програма Artemis тепер рухається приблизно однією місією раз на два роки, набагато повільніше, ніж Apollo 60-х років.
Starship – надважка багаторазова ракета нового покоління. Після першого запуску в 2023 році SpaceX досягла кількох важливих віх, у тому числі успішного лову прискорювача Super Heavy за допомогою механічних захватів на стартовій вежі. У 2025 році з п’яти запусків Starship лише два були відносно успішними, решта завершилася втратою верхнього ступеня. Прогрес спостерігається у тестах версії Block 2 з м’якими приводками та перезапуском прискорювачів.
Для посадки на Місяць у рамках Artemis 3 Starship доведеться дозаправити на орбіті до 12 разів. Після цього корабель зможе приземлитися, злетіти та з’єднатися з капсулою Orion, яка поверне астронавтів на Землю.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Зарядні станції для будь-яких потреб
У статті ви знайдете огляди від брендів Bluetti, EcoFlow, Anker, Fossibot та Oukitel, а також порівняльні таблиці за ключовими параметрами. Розкажемо про найкращі зарядні станції
Зарядні станції для будь-яких потреб
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот-пилосос – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Висадку на Місяць місії Artemis 3 перенесено на 2028 рік SpaceX космос
Місія Artemis 3, яка має стати наступною висадкою людей на Місяць, відкладена на рік через затримки у випробуваннях ракети Starship від SpaceX
Microsoft відбила рекордну DDoS-атаку з 500 тисяч IP-адрес Microsoft хакер
Служба захисту Microsoft Azure виявила багатовекторну атаку з піком у 15,72 Тбіт/с та 3,64 мільярда індексів за секунду
Висадку на Місяць місії Artemis 3 перенесено на 2028 рік
Microsoft відбила рекордну DDoS-атаку з 500 тисяч IP-адрес
Casio G-Shock Mudman – захищений годинник з імітацією шкіри бегемота
Китайські хакери провели перше в історії ШІ-кібершпигунство
Meta впровадить інструмент антиплагіату в Instagram Reels
Samsung Smart Keyboard – компактна алюмінієва клавіатура з кнопкою виклику ШІ та підтримкою DeX
Ajax Systems Special Event: 55 нових пристроїв, бездротові девайси з Grade 3, Superior MegaHub для 999 пристроїв
BenQ випустила 4K-проектор для розважальних закладів
Asus ProArt P16 оснастили 4K OLED-екраном, графікою RTX 5090 та процесором Ryzen AI 9 HX 370
Док-станції Baseus Nomos II отримали багато портів, Qi2, зарядку до 245 Вт і кабелі, що втягуються
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактний ARM-ноутбук з 5G
Чіп Unisoc T9300 підтримує камери 200 Мпікс та супутниковий зв’язок
Epic Games Store дозволить дарувати ігри друзям
Біткоїн впав нижче за $90 тис. Все ще формування чи вже крах?