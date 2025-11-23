 

Висадку на Місяць місії Artemis 3 перенесено на 2028 рік

23.11.25

SpaceX Falcon 9

 

Місія Artemis 3, яка має стати наступною висадкою людей на Місяць, відкладена на рік через затримки у випробуваннях ракети Starship від SpaceX. Згідно з внутрішнім документом компанії, опублікованим Politico, новий графік передбачає висадку астронавтів не раніше вересня 2028 замість попередньо запланованого терміну.

 

Демонстрація орбітальної дозаправки між двома кораблями Starship тепер очікується не раніше червня 2026 року, а безпілотна місячна посадка – у червні 2027 року. Таким чином, перша пілотована спроба можлива лише після успішного проходження всіх етапів випробувань.

 

Artemis 3 стане першою місією з висадкою людей на Місяць після Apollo 17 у 1972 році. Попередня місія Artemis 2, яка передбачає обліт Місяця без висадки, запланована не раніше лютого 2026 року. Artemis 1, запущена у листопаді 2022 року, була безпілотною. Новий графік означає, що програма Artemis тепер рухається приблизно однією місією раз на два роки, набагато повільніше, ніж Apollo 60-х років.

 

Starship – надважка багаторазова ракета нового покоління. Після першого запуску в 2023 році SpaceX досягла кількох важливих віх, у тому числі успішного лову прискорювача Super Heavy за допомогою механічних захватів на стартовій вежі. У 2025 році з п’яти запусків Starship лише два були відносно успішними, решта завершилася втратою верхнього ступеня. Прогрес спостерігається у тестах версії Block 2 з м’якими приводками та перезапуском прискорювачів.

 

Для посадки на Місяць у рамках Artemis 3 Starship доведеться дозаправити на орбіті до 12 разів. Після цього корабель зможе приземлитися, злетіти та з’єднатися з капсулою Orion, яка поверне астронавтів на Землю.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
46
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

23.11.25
Зарядні станції для будь-яких потреб
views
18
comments 0
EcoFlow_DELTA_Pro_3_Portable_Power_Station_lifestyle

У статті ви знайдете огляди від брендів Bluetti, EcoFlow, Anker, Fossibot та Oukitel, а також порівняльні таблиці за ключовими параметрами. Розкажемо про найкращі зарядні станції

23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
12.11.25 | 23.00
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
10.11.25 | 05.00
Хороший недорогий робот-пилосос – що купити в 2025 році
09.11.25 | 07.00
10 інновацій Apple що змінили індустрію

НовиниNews
23.11.25 | 15.47
Висадку на Місяць місії Artemis 3 перенесено на 2028 рік  
SpaceX Falcon 9

Місія Artemis 3, яка має стати наступною висадкою людей на Місяць, відкладена на рік через затримки у випробуваннях ракети Starship від SpaceX

23.11.25 | 11.04
Microsoft відбила рекордну DDoS-атаку з 500 тисяч IP-адрес  
Microsoft Surface Pro 9

Служба захисту Microsoft Azure виявила багатовекторну атаку з піком у 15,72 Тбіт/с та 3,64 мільярда індексів за секунду

23.11.25 | 15.47
Висадку на Місяць місії Artemis 3 перенесено на 2028 рік
23.11.25 | 11.04
Microsoft відбила рекордну DDoS-атаку з 500 тисяч IP-адрес
22.11.25 | 15.56
Casio G-Shock Mudman – захищений годинник з імітацією шкіри бегемота
22.11.25 | 10.40
Китайські хакери провели перше в історії ШІ-кібершпигунство
21.11.25 | 19.03
Meta впровадить інструмент антиплагіату в Instagram Reels
21.11.25 | 16.17
Samsung Smart Keyboard – компактна алюмінієва клавіатура з кнопкою виклику ШІ та підтримкою DeX
21.11.25 | 15.02
Ajax Systems Special Event: 55 нових пристроїв, бездротові девайси з Grade 3, Superior MegaHub для 999 пристроїв
21.11.25 | 13.26
BenQ випустила 4K-проектор для розважальних закладів
21.11.25 | 10.02
Asus ProArt P16 оснастили 4K OLED-екраном, графікою RTX 5090 та процесором Ryzen AI 9 HX 370
20.11.25 | 18.53
Нові смартфони Oppo Reno 15 і Reno 15 Pro отримали Dimensity 8450, захист IP69 та 200 Мпікс-камери
20.11.25 | 16.23
Док-станції Baseus Nomos II отримали багато портів, Qi2, зарядку до 245 Вт і кабелі, що втягуються
20.11.25 | 13.16
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактний ARM-ноутбук з 5G
20.11.25 | 10.15
Чіп Unisoc T9300 підтримує камери 200 Мпікс та супутниковий зв’язок
20.11.25 | 07.45
Epic Games Store дозволить дарувати ігри друзям
19.11.25 | 19.05
Біткоїн впав нижче за $90 тис. Все ще формування чи вже крах?