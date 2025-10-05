Выпущена последняя модель Ford Focus ST

26 сентября, с конвейера завода Ford Motor в Саарлуи, Германия, сошел последний серийный Focus ST. Прием заказов на Focus ST завершился несколько месяцев назад, поэтому завершение производства было ожидаемым.

Обычные Focus пока выпускаются, но уже в ноябре они также покинут модельный ряд Ford. В 2024 году CEO Ford Джим Фарли заявил, что компания не зарабатывает реальных денег на хэтчбеках, поэтому европейский модельный ряд почти полностью переходит на кроссоверы и SUV.

Отказ от Fiesta в 2023 году и Mondeo годом ранее существенно снизил долю Ford на европейском рынке. Сейчас она составляет всего 3,3%, уступая Hyundai и Kia с долей по 4%. За первые восемь месяцев года Ford продал 260 342 автомобиля, тогда как Volkswagen — почти в три с половиной раза больше.

Завод в Саарлуи будет работать до конца 2032 года. Хотя производство автомобилей скоро завершится, около 1000 рабочих мест сохранится. Ходят слухи о новых моделях, в том числе о кроссовере, который заменит Focus, но Ford пока не раскрывает, где именно будет их выпуск.