Випущено останню модель Ford Focus ST

26 вересня, з конвеєра заводу Ford Motor у Саарлуї, Німеччина, зійшов останній серійний Focus ST.Прийом замовлень на Focus ST завершився кілька місяців тому, тому завершення виробництва було очікуваним.

Звичайні Focus поки що випускаються, але вже в листопаді вони також залишать модельний ряд Ford. У 2024 році CEO Ford Джим Фарлі заявив, що компанія не заробляє реальних грошей на хетчбеках, тому європейський модельний ряд майже повністю переходить на кросовери та SUV.

Відмова від Fiesta у 2023 році та Mondeo роком раніше суттєво знизила частку Ford на європейському ринку. Зараз вона складає всього 3,3%, поступаючись Hyundai та Kia з часткою по 4%. За перші вісім місяців року Ford продав 260 342 автомобілі, тоді як Volkswagen майже в три з половиною рази більше.

Завод у Саарлуї працюватиме до кінця 2032 року. Хоча виробництво автомобілів незабаром завершиться, близько 1000 робочих місць збережеться. Ходять чутки про нові моделі, у тому числі про кросовер, який замінить Focus, але Ford поки не розкриває, де саме буде їхній випуск.