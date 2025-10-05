Випущено останню модель Ford Focus ST05.10.25
26 вересня, з конвеєра заводу Ford Motor у Саарлуї, Німеччина, зійшов останній серійний Focus ST.Прийом замовлень на Focus ST завершився кілька місяців тому, тому завершення виробництва було очікуваним.
Звичайні Focus поки що випускаються, але вже в листопаді вони також залишать модельний ряд Ford. У 2024 році CEO Ford Джим Фарлі заявив, що компанія не заробляє реальних грошей на хетчбеках, тому європейський модельний ряд майже повністю переходить на кросовери та SUV.
Відмова від Fiesta у 2023 році та Mondeo роком раніше суттєво знизила частку Ford на європейському ринку. Зараз вона складає всього 3,3%, поступаючись Hyundai та Kia з часткою по 4%. За перші вісім місяців року Ford продав 260 342 автомобілі, тоді як Volkswagen майже в три з половиною рази більше.
Завод у Саарлуї працюватиме до кінця 2032 року. Хоча виробництво автомобілів незабаром завершиться, близько 1000 робочих місць збережеться. Ходять чутки про нові моделі, у тому числі про кросовер, який замінить Focus, але Ford поки не розкриває, де саме буде їхній випуск.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Випущено останню модель Ford Focus ST Ford
Звичайні Focus поки що випускаються, але вже в листопаді вони також залишать модельний ряд Ford.
В Україні запустять онлайн моніторинг шкідливих викидів події в Україні сервіс
Кабінет Міністрів України затвердив ухвалу про запуск системи онлайн-моніторингу промислових викидів. Оператори установок повинні передавати дані з автоматизованих систем вимірювання
Випущено останню модель Ford Focus ST
В Україні запустять онлайн моніторинг шкідливих викидів
Xiaomi побила рекорд продажу електромобілів – 40 000 за місяць
Електровелосипед Audi eMTB 2.0 коштує $5850
У США створили біороботи з людських клітин
Opera випустила платний браузер Neon зі штучним інтелектом
Xiaomi випустила телевізор Redmi TV X 2026 для геймерів – матриця 85” Mini LED із частотою 288 Гц
Виробники чіпів заробляють все більше, але за TSMC більше 2/3 частки
Планшети Samsung Galaxy Tab A11 та A11+ з MediaTek Helio G99, Dolby Atmos мають 7 років оновлень та ціну €180
Ноутбук Energizer EnergyBook Pro Ultra отримав акумулятор 192 Вт·год – тиждень роботи в режимі очікування
Завдяки ШІ ринкова капіталізація NVIDIA перевищила $4,5 трлн.