Впервые за 7 лет Alphabet обогнала Apple по рыночной капитализации   

Впервые за 7 лет Alphabet обогнала Apple по рыночной капитализации12.01.26
Alphabet, материнская компания Google, на короткое время обошла Apple по рыночной капитализации. По итогам торгов 7 января цена Alphabet оценивалась в 3,88 трлн долларов, тогда как капитализация Apple составила 3,84 трлн долларов, сообщает CNBC. В последний раз Alphabet предвосхищала Apple по этому показателю в 2019 году.
Разрыв меж компаниями остается минимальным, но аналитики отмечают изменение настроений инвесторов. Apple сейчас находится в сравнительно стабильной и предсказуемой фазе развития. В 2026 году компания, по ожиданиям рынка, сосредоточится на очередных обновлениях линейки iPhone, а также, согласно утечкам, может представить складной смартфон. Параллельно готовятся и менее масштабные продукты, среди которых упоминаются новый хаб для умного дома и второе поколение трекера AirTag.
Alphabet, в свою очередь, делает упор на направлениях с более высоким уровнем неопределенности. Компания активно увеличивает инвестиции в сферу искусственного интеллекта и продолжает развивать проекты, связанные с автономным транспортом.
Инвесторы в последнее время проявляют больший интерес к компаниям, ориентированным на долгосрочные и потенциально прорывные технологии, даже если они несут дополнительные риски. Кратковременное преимущество Alphabet над Apple по капитализации отражает текущие ожидания рынка и не указывает на фундаментальное изменение расстановки сил между двумя технологическими гигантами.
