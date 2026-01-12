Вперше за 7 років Alphabet випередила Apple за ринковою капіталізацією

Alphabet, материнська компанія Google, на короткий час обійшла Apple із ринкової капіталізації. За підсумками торгів 7 січня ціна Alphabet оцінювалася в 3,88 трлн доларів, тоді як капіталізація Apple становила 3,84 трлн доларів, повідомляє CNBC. Востаннє Alphabet передбачала Apple за цим показником у 2019 році.

Розрив між компаніями залишається мінімальним, але аналітики відзначають зміну настроїв інвесторів. Apple зараз знаходиться у порівняно стабільній та передбачуваній фазі розвитку. У 2026 році компанія, за очікуваннями ринку, зосередиться на чергових оновленнях лінійки iPhone, а також, згідно з витоками, може представити складний смартфон. Паралельно готуються і менш масштабні продукти, серед яких згадується новий хаб для розумного будинку та друге покоління трекера AirTag.

Alphabet, у свою чергу, наголошує на напрямках з вищим рівнем невизначеності. Компанія активно збільшує інвестиції у сферу штучного інтелекту та продовжує розвивати проекти, пов’язані з автономним транспортом.

Інвестори останнім часом виявляють більший інтерес до компаній, орієнтованих на довгострокові та потенційно проривні технології, навіть якщо вони несуть додаткові ризики. Короткочасна перевага Alphabet над Apple по капіталізації відображає поточні очікування ринку і не вказує на фундаментальну зміну розстановки між двома технологічними гігантами.