Воздушная тревога в Украине будет срабатывать точнее и быстрее   

Воздушная тревога в Украине будет срабатывать точнее и быстрее16.12.25
В Украине запускают обновлённую систему оповещения о воздушной тревоге, которая будет работать по районному принципу. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, новая модель уже прошла тестирование в 13 регионах и теперь внедряется по всей стране, за исключением Донецкой и Луганской областей.
По словам Свириденко, дифференциация сигналов позволит сокращать продолжительность тревог в тех общинах, где в конкретный момент отсутствует непосредственная угроза. Такой подход, отметила она, давно приглашали представители бизнеса и местные власти, поскольку длительные тревоги приводили к простоям в работе предприятий.
Результаты тестирования показали заметное сокращение времени тревог, особенно в прифронтовых и центральных регионах. Наибольший эффект был зафиксирован в Днепропетровской области, где суммарно общины получили более ста дополнительных дней без тревог. В Сумской области этот показатель составил около пятидесяти дней, а в отдельных районах Харьковской области – свыше месяца.
Также была оптимизирована передача сигнала от Воздушных сил к экстренным службам. Теперь этот процесс занимает от 8 до 15 секунд вместо нескольких минут, что повышает скорость реагирования на угрозы.
Следить за сообщениями о воздушной тревоге можно через приложение Ajax Systems, доступное для загрузки в Google Play и App Store. Власти также напомнили, что с июля приложение ежедневно в 9:00 отправляет сообщение в минуту молчания в память о погибших в результате российской агрессии.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Воздушная тревога в Украине будет срабатывать точнее и быстрее война обновление события в Украине
Дифференциация сигналов позволит сокращать продолжительность тревог в тех общинах, где в конкретный момент отсутствует непосредственная угроза
Apple Music, Spotify и YouTube Music будут блокировать российскую музыку в Украине война музыка сервис события в Украине
В Украине готовятся к введению ограничений на прослушивание музыки российских исполнителей на популярных стриминговых сервисах, включая Apple Music, Spotify, YouTube Music и другие платформы
Воздушная тревога в Украине будет срабатывать точнее и быстрее
Смартфоны скоро могут снова комплектоваться лишь 4 ГБ оперативной памяти из-за дефицита
Браузер Google Disco может создавать веб-приложения
Победители The Game Awards 2025 в 30 номинациях
Анонсировано сразу две игры Tomb Raider
Новая Total War: WARHAMMER 40,000 получит галактический масштаб
Ayaneo Pocket Play — геймерский смартфон-слайдер
В Android можно будет передавать видео по номеру SOS
Кабмин отменил бумажные военные билеты. Теперь только Резерв+
Новый ИИ OpenAI GPT-5.2 превзошел людей-экспертов в 70% задач: конец человечества близок?
Культовая мышка Razer Boomslang получила новый дизайн и функции
Итоги 2025 года Pornhub: Украина больше не в топ 15