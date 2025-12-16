  

Воздушная тревога в Украине будет срабатывать точнее и быстрее

16.12.25

Повітряна тривога app

 

В Украине запускают обновлённую систему оповещения о воздушной тревоге, которая будет работать по районному принципу. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, новая модель уже прошла тестирование в 13 регионах и теперь внедряется по всей стране, за исключением Донецкой и Луганской областей.

 

По словам Свириденко, дифференциация сигналов позволит сокращать продолжительность тревог в тех общинах, где в конкретный момент отсутствует непосредственная угроза. Такой подход, отметила она, давно приглашали представители бизнеса и местные власти, поскольку длительные тревоги приводили к простоям в работе предприятий.

 

Результаты тестирования показали заметное сокращение времени тревог, особенно в прифронтовых и центральных регионах. Наибольший эффект был зафиксирован в Днепропетровской области, где суммарно общины получили более ста дополнительных дней без тревог. В Сумской области этот показатель составил около пятидесяти дней, а в отдельных районах Харьковской области – свыше месяца.

 

Также была оптимизирована передача сигнала от Воздушных сил к экстренным службам. Теперь этот процесс занимает от 8 до 15 секунд вместо нескольких минут, что повышает скорость реагирования на угрозы.

 

Следить за сообщениями о воздушной тревоге можно через приложение Ajax Systems, доступное для загрузки в Google Play и App Store. Власти также напомнили, что с июля приложение ежедневно в 9:00 отправляет сообщение в минуту молчания в память о погибших в результате российской агрессии.


