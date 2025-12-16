  

Повітряна тривога в Україні спрацьовуватиме точніше і швидше

16.12.25

Повітряна тривога app

 

В Україні запускають оновлену систему оповіщення про повітряну тривогу, яка працюватиме за районним принципом. Як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, нова модель вже пройшла тестування у 13 регіонах і тепер запроваджується по всій країні, за винятком Донецької та Луганської областей.

 

За словами Свириденка, диференціація сигналів дозволить скорочувати тривалість тривог у тих громадах, де у конкретний момент відсутня безпосередня загроза. Такий підхід, зазначила вона, давно запрошували представники бізнесу та місцева влада, оскільки тривалі тривоги призводили до простоїв у роботі підприємств.

 

Результати тестування показали помітне скорочення часу тривог, особливо у прифронтових та центральних регіонах. Найбільшого ефекту було зафіксовано у Дніпропетровській області, де сумарно громади отримали понад сто додаткових днів без тривог. У Сумській області цей показник становив близько п’ятдесяти днів, а в окремих районах Харківської області – понад місяць.

 

Також було оптимізовано передачу сигналу від Повітряних сил до екстрених служб. Тепер цей процес займає від 8 до 15 секунд замість кількох хвилин, що підвищує швидкість реагування на погрози.

 

Слідкувати за повідомленнями про повітряну тривогу можна через програму Ajax Systems, доступну для завантаження в Google Play та App Store. Влада також нагадала, що з липня додаток щодня о 9:00 відправляє повідомлення за хвилину мовчання на згадку про загиблих внаслідок російської агресії.


16.12.25 | 07.13
