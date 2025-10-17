Восстановить аккаунт Google можно будет с помощью друзей17.10.25
Google представила новые инструменты безопасности, которые должны сделать восстановление доступа к аккаунтам более простым и безопасным в случае взлома, потери пароля или устройства.
Главное нововведение – функция Recovery Contacts, позволяющая пользователям назначить доверенных людей (друзей или членов семьи), которые смогут подтвердить их личность и помочь вернуть контроль над аккаунтом.
Функция уже доступна для персональных аккаунтов Google и размещена в разделе Security (Безопасность).
Google не раскрывает технических деталей процесса, но отмечает, что это простой и безопасный способ восстановления доступа, когда стандартные методы — например, резервный email или SMS — не работают.
Sign in with Mobile Number – вход по телефону
Еще одно важное новшество — Sign in with Mobile Number для Android. С ее помощью пользователь может войти в аккаунт Google по телефону, без ввода пароля.
Если устройство было потеряно, система позволит идентифицировать аккаунт и предложит ввести код блокировки экрана со старого смартфона, что упрощает процедуру восстановления доступа на новом устройстве.
Другие средства защиты
Обновления также включают предупреждение в Google Messages об опасных ссылках в спам-сообщениях. Key Verifier — инструмент для проверки подлинности контактов, помогающий избегать поддельных профилей и фишинговых атак.
Эти изменения являются частью более широкой стратегии Google по укреплению защиты пользователей от мошенничества, фишинга и хакерских изломов.
Новая гарнитура Apple Vision Pro получила процессор M5 и цену $3500 Apple виртуальная реальность гарнитуры дополненная реальность
Apple представила обновленную гарнитуру Vision Pro второго поколения, которая получила чип M5, новый ремешок Dual Knit Band, но при этом сохранила предварительную цену – от $3500.
