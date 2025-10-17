Восстановить аккаунт Google можно будет с помощью друзей

Google представила новые инструменты безопасности, которые должны сделать восстановление доступа к аккаунтам более простым и безопасным в случае взлома, потери пароля или устройства.

Главное нововведение – функция Recovery Contacts, позволяющая пользователям назначить доверенных людей (друзей или членов семьи), которые смогут подтвердить их личность и помочь вернуть контроль над аккаунтом.

Функция уже доступна для персональных аккаунтов Google и размещена в разделе Security (Безопасность).

Google не раскрывает технических деталей процесса, но отмечает, что это простой и безопасный способ восстановления доступа, когда стандартные методы — например, резервный email или SMS — не работают.

Sign in with Mobile Number – вход по телефону

Еще одно важное новшество — Sign in with Mobile Number для Android. С ее помощью пользователь может войти в аккаунт Google по телефону, без ввода пароля.

Если устройство было потеряно, система позволит идентифицировать аккаунт и предложит ввести код блокировки экрана со старого смартфона, что упрощает процедуру восстановления доступа на новом устройстве.

Другие средства защиты

Обновления также включают предупреждение в Google Messages об опасных ссылках в спам-сообщениях. Key Verifier — инструмент для проверки подлинности контактов, помогающий избегать поддельных профилей и фишинговых атак.

Эти изменения являются частью более широкой стратегии Google по укреплению защиты пользователей от мошенничества, фишинга и хакерских изломов.