Відновити обліковий запис Google можна буде за допомогою друзів

Google представила нові інструменти безпеки, які повинні зробити відновлення доступу до облікових записів більш простим і безпечним у разі злому, втрати пароля або пристрою.

Головне нововведення – функція Recovery Contacts, яка дозволяє користувачам призначити довірених людей (друзів або членів сім’ї), які зможуть підтвердити їхню особу та допомогти повернути контроль над обліковим записом.

Функція вже доступна для персональних облікових записів Google і розміщена у розділі Security (Безпека).

Google не розкриває технічних деталей процесу, але зазначає, що це простий та безпечний спосіб відновлення доступу, коли стандартні методи, наприклад резервний email або SMS, не працюють.

Sign in with Mobile Number – вхід по телефону

Ще одна важлива новація – Sign in with Mobile Number для Android. З її допомогою користувач може увійти в обліковий запис Google по телефону без введення пароля.

Якщо пристрій був втрачений, система дозволить ідентифікувати обліковий запис і запропонує ввести код блокування екрана зі старого смартфона, що спрощує процедуру відновлення доступу на новому пристрої.

Інші засоби захисту

Оновлення також включають попередження Google Messages про небезпечні посилання в спам-повідомленнях.Key Verifier — інструмент для перевірки автентичності контактів, що допомагає уникати підроблених профілів та фішингових атак.

Ці зміни є частиною ширшої стратегії Google щодо зміцнення захисту користувачів від шахрайства, фішингу та хакерських зламів.