Vodafone проложит подводный интернет-кабель по дну Черного моря22.10.25
Vodafone Group совместно с Vodafone Украина объявили о запуске масштабного телекоммуникационного проекта Kardesa — современной подводной кабельной системы, которая создаст высокоскоростной цифровой коридор между Европой и Азией, полностью минуя территорию России.
Сеть подводных волоконно-оптических линий связи будет иметь четыре точки выхода на побережье — в Болгарии, Турции, Грузии и Украине. Новый маршрут обеспечит большую гибкость передачи данных, повысит надежность, скорость и безопасность интернет-соединений, а также станет стимулом для инвестиций в цифровую экономику стран-участниц.
Первый участок кабеля должен выйти на берег в Болгарии в 2027 году, затем — в Турции, Грузии и Украине. На украинском участке работы будут проводиться исключительно в международно признанных безопасных зонах.
Общая стоимость проекта превышает €100 миллионов, генеральным подрядчиком назначена компания Xtera.
Система Kardesa обеспечит дополнительную пропускную способность свыше 500 Тбит/с для Черноморского региона. Это особенно актуально на фоне стремительного роста потребности в передаче данных: в мире уже более 5,8 миллиарда пользователей мобильных телефонов, 80% из которых используют смартфоны, а к 2030 году их количество вырастет ещё на 12%.
Кроме того, развитие технологий искусственного интеллекта и облачных сервисов усиливает спрос на новые, более быстрые и устойчивые интернет-маршруты. По оценке Европейской комиссии, 97–98% международного интернет-трафика проходит через подводные кабели, поэтому каждый новый маршрут имеет стратегическое значение.
Для Украины проект Kardesa станет шагом к цифровому суверенитету и укреплению национальной безопасности, повысит надежность телекоммуникационной инфраструктуры и превратит страну в ключевое транзитное звено между Европой и Азией, создавая при этом новые рабочие места и стимулируя развитие цифровых сервисов.
