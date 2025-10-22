Vodafone прокладе підводний інтернет-кабель дном Чорного моря22.10.25
Vodafone Group спільно з Vodafone Україна оголосили про запуск масштабного телекомунікаційного проекту Kardesa – сучасної підводної кабельної системи, яка створить високошвидкісний цифровий коридор між Європою та Азією, повністю минаючи територію Росії.
Мережа підводних волоконно-оптичних ліній зв’язку матиме чотири точки виходу на узбережжя — у Болгарії, Туреччині, Грузії та Україні. Новий маршрут забезпечить більшу гнучкість передачі даних, підвищить надійність, швидкість та безпеку інтернет-з’єднань, а також стане стимулом для інвестицій у цифрову економіку країн-учасниць.
Перша ділянка кабелю має вийти на берег у Болгарії у 2027 році, потім – у Туреччині, Грузії та Україні. На українській ділянці роботи проводитимуться виключно у міжнародно визнаних безпечних зонах.
Загальна вартість проекту перевищує €100 мільйонів, генеральним підрядником призначено компанію Xtera.
Система Kardesa забезпечить додаткову пропускну здатність понад 500 Тбіт/с для Чорноморського регіону. Це особливо актуально на тлі стрімкого зростання потреби у передачі даних: у світі вже понад 5,8 мільярда користувачів мобільних телефонів, 80% з яких використовують смартфони, а до 2030 року їхня кількість зросте ще на 12%.
Крім того, розвиток технологій штучного інтелекту та хмарних сервісів посилює попит на нові, більш швидкі та стійкі інтернет-маршрути. За оцінкою Європейської комісії, 97–98% міжнародного інтернет-трафіку проходить через підводні кабелі, тож кожен новий маршрут має стратегічне значення.
Для України проект Kardesa стане кроком до цифрового суверенітету та зміцнення національної безпеки, підвищить надійність телекомунікаційної інфраструктури та перетворить країну на ключову транзитну ланку між Європою та Азією, створюючи при цьому нові робочі місця та стимулюючи розвиток цифрових сервісів.
