Vodafone и lifecell не будут тарифицировать трафик в Приват2415.10.25
Пользователи мобильного банка Приват24 теперь могут выполнять финансовые операции, не тратя трафик мобильного интернета. Об этом сообщили на официальном сайте ПриватБанка.
Нововведение касается абонентов операторов Vodafone и lifecell, находящихся на территории Украины. Теперь все функции «Приват24» будут доступны бесплатно — даже если на счете нет средств или закончился пакетный объем мегабайтов.
«Благодаря сотрудничеству банка с ведущими мобильными операторами мы обеспечиваем беспрепятственный доступ к мобильному банку всем клиентам, прежде всего военным, часто оказывающимся в условиях нестабильной связи или отсутствия средств на балансе», — отметил член правления «ПриватБанка» Дмитрий Мусиенко.
По информации банка, бесплатный доступ к Приват24 позволит клиентам в любой момент пополнить мобильный счет, перевести деньги, оплатить коммунальные услуги или другие счета — даже при отсутствии активного интернет-пакета.
Напомним, ранее, в конце 2024 года, ПриватБанк отменил плату за обслуживание счетов для IT-предпринимателей. Клиенты из этой категории получили возможность бесплатно открывать и обслуживать счета, осуществлять валютные операции круглосуточно, пользоваться премиальными картами без комиссий и управлять финансами через мобильное приложение.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Vodafone и lifecell не будут тарифицировать трафик в Приват24 lifecell Vodafone банк события в Украине
Пользователи мобильного банка Приват24 теперь могут выполнять финансовые операции, не тратя трафик мобильного интернета. Об этом сообщили на официальном сайте ПриватБанка.
Смартфоны Vivo X300 і X300 Pro оснащены Dimensity 9500 и камерами от Zeiss MediaTek Vivo смартфон
Смартфоны Vivo X300 Pro и X300 получили новый чип MediaTek Dimensity 9500, усовершенствованные камеры, большие аккумуляторы
Vodafone и lifecell не будут тарифицировать трафик в Приват24
Украинские операторы теперь могут блокировать спам-звонки по запросу
Microsoft прекращает поддержку Windows 10
Pixel Watch 4 оказались самыми легко ремонтируемыми умными часами
OPPO Reno 14 и Samsung S25 – новые стандарты флагманов в 2025 году
Google Chrome будет показывать меньше уведомлений сайтов и ускорит открытие вкладок
Samsung Galaxy M17 оснащен AMOLED-дисплеем и камерой 50 Мпикс с оптической стабилизацией
Анонсированы Intel Core Ultra 300 Panther Lake: до 16 ядер, графика Xe3 и до 180 TOPS для ИИ