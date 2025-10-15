Vodafone и lifecell не будут тарифицировать трафик в Приват24

Пользователи мобильного банка Приват24 теперь могут выполнять финансовые операции, не тратя трафик мобильного интернета. Об этом сообщили на официальном сайте ПриватБанка.

Нововведение касается абонентов операторов Vodafone и lifecell, находящихся на территории Украины. Теперь все функции «Приват24» будут доступны бесплатно — даже если на счете нет средств или закончился пакетный объем мегабайтов.

«Благодаря сотрудничеству банка с ведущими мобильными операторами мы обеспечиваем беспрепятственный доступ к мобильному банку всем клиентам, прежде всего военным, часто оказывающимся в условиях нестабильной связи или отсутствия средств на балансе», — отметил член правления «ПриватБанка» Дмитрий Мусиенко.

По информации банка, бесплатный доступ к Приват24 позволит клиентам в любой момент пополнить мобильный счет, перевести деньги, оплатить коммунальные услуги или другие счета — даже при отсутствии активного интернет-пакета.

Напомним, ранее, в конце 2024 года, ПриватБанк отменил плату за обслуживание счетов для IT-предпринимателей. Клиенты из этой категории получили возможность бесплатно открывать и обслуживать счета, осуществлять валютные операции круглосуточно, пользоваться премиальными картами без комиссий и управлять финансами через мобильное приложение.