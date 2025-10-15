Vodafone і lifecell не тарифікуватимуть трафік у Приват24

Користувачі мобільного банку «Приват24» тепер можуть виконувати фінансові операції, не витрачаючи трафік мобільного інтернету. Про це повідомили на офіційному сайті Приватбанку.

Нововведення стосується абонентів операторів Vodafone та lifecell, що знаходяться на території України. Тепер усі функції «Приват24» будуть доступні безкоштовно – навіть якщо на рахунку немає коштів або закінчився пакетний обсяг мегабайтів.

«Завдяки співпраці банку з провідними мобільними операторами ми забезпечуємо безперешкодний доступ до мобільного банку всім клієнтам, насамперед військовим, які часто опиняються в умовах нестабільного зв’язку або відсутності коштів на балансі», — зазначив член правління «ПриватБанку» Дмитро Мусієнко.

За інформацією банку, безкоштовний доступ до Приват24 дозволить клієнтам у будь-який момент поповнити мобільний рахунок, переказати гроші, сплатити комунальні послуги чи інші рахунки — навіть за відсутності активного інтернет-пакету.

Нагадаємо, раніше наприкінці 2024 року ПриватБанк скасував плату за обслуговування рахунків для IT-підприємців. Клієнти з цієї категорії отримали можливість безкоштовно відкривати та обслуговувати рахунки, здійснювати валютні операції цілодобово, користуватися преміальними картками без комісій та керувати фінансами через мобільний додаток.