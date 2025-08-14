Vivo V60 — смартфон среднего класса с тройной камерой с оптикой ZEISS

Vivo анонсировала новый смартфон среднего класса V60, сделав ставку на фотосъёмку. Устройство получило аккумулятор ёмкостью 6 500 мА·ч с поддержкой 90-ваттной быстрой зарядки, при этом корпус остался тонким — около 7,65 мм, а вес варьируется от 192 до 201 г в зависимости от цвета.

Главная особенность — тройная камера с оптикой ZEISS: 50-Мп основной модуль Sony IMX766 с OIS, 8-Мп ультраширокий и 50-Мп перископ Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом и портретной функцией ZEISS Multifocal Portrait. Фронтальная камера также на 50 Мп.

Дисплей — 6,77-дюймовый AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости до 5 000 нит.

Аппаратная база включает чип Snapdragon 7 Gen 4 (4 нм), до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 512 ГБ накопителя UFS 2.2. Смартфон работает на Funtouch OS 15 с Android 15, а производитель обещает четыре крупных обновления ОС и шесть лет патчей безопасности.

Корпус защищён по стандартам IP68 и IP69, есть стереодинамики и встроенный в экран сканер отпечатков. Среди AI-функций — Image Expander, Smart Call Assistant, автоматические субтитры и блокировка спама.

Цены Vivo V60

8/128 ГБ — $425

8/256 ГБ — $445

12/256 ГБ — $470

16/512 ГБ — $525

Продажи стартуют 19 августа, о выходе в других регионах будет объявлено позже.

Компания Vivo официально представила флагманский складной смартфон X Fold5. Vivo X Fold5 позиционируется как самый лёгкий складной смартфон большого формата на рынке. Vivo X Fold5 в титановом корпусе весит всего 217 граммов (в остальных версиях — 226 г).

Дисплей и конструкция

Смартфон оснащён двумя LTPO AMOLED-дисплеями: основной — 8,03 дюйма с разрешением 2480×2200 пикселей, внешний — 6,53 дюйма с разрешением FHD+. Оба экрана поддерживают адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, технологии Dolby Vision, 10-битную глубину цвета и максимальную яркость до 4500 нит. Используется стекло UTG внутри и Armor Glass снаружи. Петля выполнена из углеродного волокна и стали FS55, обеспечивая прочность при компактности конструкции.

Аппаратная часть

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. В зависимости от конфигурации доступно до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенного хранилища UFS 4.0. Для улучшения связи в сложенном состоянии Vivo реализовала антенну, встроенную в шарнир, что позволило повысить стабильность сигнала на 36%.

Камеры

Основной модуль состоит из трёх 50-мегапиксельных камер: главный сенсор Sony IMX921 с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный и перископический с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Фронтальные камеры на внешнем и внутреннем дисплеях — по 20 Мп.

Батарея и зарядка

Особое внимание уделено автономности. В смартфоне используется новая батарея Blue Ocean ёмкостью 6000 мА·ч, разработанная совместно с CATL. Это полутвердотельный аккумулятор с плотностью энергии 866 Вт·ч/л, способный работать при температуре до -30°C. Поддерживается быстрая зарядка: 80 Вт по кабелю, 40 Вт беспроводная и реверсивная зарядка других устройств.