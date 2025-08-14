Vivo V60 – смартфон середнього класу з потрійною камерою з оптикою ZEISS14.08.25
Vivo анонсувала новий смартфон середнього класу V60, зробивши ставку на фотографування. Пристрій отримав акумулятор ємністю 6500 мА·ч з підтримкою 90-ватної швидкої зарядки, при цьому корпус залишився тонким – близько 7,65 мм, а вага варіюється від 192 до 201 г залежно від кольору.
Головна особливість – потрійна камера з оптикою ZEISS: 50-Мп основний модуль Sony IMX766 з OIS, 8-Мп ультраширокий та 50-Мп перископ Sony IMX882 з 3-кратним оптичним зумом та портретною функцією ZEISS Multifocal Portrait. Фронтальна камера також на 50 Мп.
Дисплей – 6,77-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц і піковим рівнем яскравості до 5 000 ніт.
Апаратна база включає чіп Snapdragon 7 Gen 4 (4 нм), до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та до 512 ГБ накопичувача UFS 2.2. Смартфон працює на Funtouch OS 15 з Android 15, а виробник обіцяє чотири великі оновлення ОС і шість років патчів безпеки.
Корпус захищений за стандартами IP68 та IP69, є стереодинаміки та вбудований в екран сканер відбитків. Серед AI-функцій – Image Expander, Smart Call Assistant, автоматичні субтитри та блокування спаму.
Ціни Vivo V60
- 8/128 ГБ – $425
- 8/256 ГБ – $445
- 12/256 ГБ – $470
- 16/512 ГБ – $525
Продаж стартує 19 серпня, про вихід в інших регіонах буде оголошено пізніше.
Компанія Vivo офіційно представила флагманський доладний смартфон X Fold5. Vivo X Fold5 позиціонується як найлегший доладний смартфон великого формату на ринку. Vivo X Fold5 в титановому корпусі важить всього 217 грамів (в інших версіях – 226 г).
Дисплей та конструкція
Смартфон оснащений двома LTPO AMOLED-дисплеями: основний — 8,03 дюйми з роздільною здатністю 2480×2200 пікселів, зовнішній — 6,53 дюйми з роздільною здатністю FHD+. Обидва екрани підтримують адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц, технології Dolby Vision, 10-бітну глибину кольору та максимальну яскравість до 4500 ниток. Використовується скло UTG всередині та Armor Glass зовні. Петля виконана з вуглецевого волокна та сталі FS55, забезпечуючи міцність при компактності конструкції.
Апаратна частина
Смартфон працює на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3. Залежно від конфігурації доступно до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та до 1 ТБ вбудованого сховища UFS 4.0. Для покращення зв’язку у складеному стані Vivo реалізувала антену, вбудовану в шарнір, що дозволило підвищити стабільність сигналу на 36%.
Камери
Основний модуль складається з трьох 50-мегапіксельних камер: головний сенсор Sony IMX921 з оптичною стабілізацією, надширококутний та перископічний з 3-кратним оптичним та 100-кратним цифровим зумом. Фронтальні камери на зовнішньому та внутрішньому дисплеях – по 20 Мп.
Батарея та зарядка
Особливу увагу приділено автономності. У смартфоні використовується нова батарея Blue Ocean ємністю 6000 мА год, розроблена спільно з CATL. Це напівтвердотільний акумулятор із щільністю енергії 866 Вт·ч/л, здатний працювати при температурі до -30°C. Підтримується швидке заряджання: 80 Вт по кабелю, 40 Вт бездротове і реверсивне заряджання інших пристроїв.
