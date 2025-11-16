Virtual Instruments выпустила прозрачный монитор  

Virtual Instruments выпустила прозрачный монитор16.11.25
В множестве научно-фантастических фильмов можно увидеть прозрачные экраны, на которые проектируется цифровое изображение. И теперь подобная технология стала реальностью – компания Virtual Instruments представила Phantom, первый в мире прозрачный монитор для персональных компьютеров.
Детали о новинке пока ограничены, но принцип ее работы схож с HUD-дисплеями (head-up display): изображение выводится на специальную прозрачную поверхность, через которую можно смотреть. По словам разработчиков, такая конструкция уменьшает нагрузку на глаза и создает эффект «легкого» изображения, что зависает в воздухе.
Монитор Phantom имеет диагональ 24 дюйма с классическим соотношением сторон 16:9, поддерживает разрешение 4K, обеспечивает пиковую яркость до 5000 нит и полный 100% охват sRGB. Пользователь может регулировать уровень прозрачности, а в стандартном режиме дисплей преобразуется в обычный непрозрачный экран.
Среди интерфейсов – USB-C и HDMI. На старте Phantom выпускается в формате ограниченной Founders Edition – всего 10 экземпляров, из которых 7 уже зарезервированы. Стоимость устройства составляет $1600.
