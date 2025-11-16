Virtual Instruments випустила прозорий монітор  

Virtual Instruments випустила прозорий монітор16.11.25
У багатьох науково-фантастичних фільмів можна побачити прозорі екрани, на які проектується цифрове зображення. І тепер така технологія стала реальністю – компанія Virtual Instruments представила Phantom, перший у світі прозорий монітор для персональних комп’ютерів.
Деталі про новинку поки обмежені, але принцип її роботи схожий на HUD-дисплеї (head-up display): зображення виводиться на спеціальну прозору поверхню, через яку можна дивитися. За словами розробників, така конструкція зменшує навантаження на очі та створює ефект «легкого» зображення, що зависає у повітрі.
Монітор Phantom має діагональ 24 дюйми з класичним співвідношенням сторін 16:9, підтримує роздільну здатність 4K, забезпечує пікову яскравість до 5000 ниток і повне 100% охоплення sRGB. Користувач може регулювати рівень прозорості, а у стандартному режимі дисплей перетворюється на звичайний непрозорий екран.
Серед інтерфейсів – USB-C та HDMI. На старті Phantom випускається у форматі обмеженої Founders Edition – всього 10 екземплярів, з яких 7 вже зарезервовані. Вартість пристрою складає $1600.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Кращі спортивні смарт-годинники в 2025 році
Порівняємо трьох цікавих представників спортивного класу смарт-годинників — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 та Amazfit T-Rex 3 Pro. Рекомендації щодо вибору цих спортивних смарт-годинників – який для кого.
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Який андроїд-смартфон може бути краще Apple iPhone 17? Можливо чи це взагалі? Сравненів 5 преміум андроїдів 2025 року з суперсучасним IPhone 17. Розглянемо різні сценарії використання смартфонів та їх рейтинги в них.
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025 – огляд найкращих
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Virtual Instruments випустила прозорий монітор монiтор розробка
Монітор Phantom має діагональ 24 дюйми з класичним співвідношенням сторін 16:9, підтримує роздільну здатність 4K.
ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга штучний інтелект
Дослідники з Цюріхського, Амстердамського, Дьюцького та Нью-Йоркського університетів встановили, що сучасні мовні моделі штучного інтелекту все ще можна легко відрізнити від людей
Virtual Instruments випустила прозорий монітор
ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга
Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator
Huawei Mate 70 Air – ще один найтонший смартфон. Він отримав ємний акумулятор 6500 мАг
Sony представила перший монітор PlayStation
Android буде попереджати про програми, які шкодять автономності
Ajax Systems відкриває новий завод у В’єтнамі
Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H1
Motorola представила недорогі навушники Moto Buds Bass з ANC