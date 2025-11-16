 

Virtual Instruments випустила прозорий монітор

16.11.25

Virtual Instruments

 

У багатьох науково-фантастичних фільмів можна побачити прозорі екрани, на які проектується цифрове зображення. І тепер така технологія стала реальністю – компанія Virtual Instruments представила Phantom, перший у світі прозорий монітор для персональних комп’ютерів.

 

Деталі про новинку поки обмежені, але принцип її роботи схожий на HUD-дисплеї (head-up display): зображення виводиться на спеціальну прозору поверхню, через яку можна дивитися. За словами розробників, така конструкція зменшує навантаження на очі та створює ефект «легкого» зображення, що зависає у повітрі.

 

Монітор Phantom має діагональ 24 дюйми з класичним співвідношенням сторін 16:9, підтримує роздільну здатність 4K, забезпечує пікову яскравість до 5000 ниток і повне 100% охоплення sRGB. Користувач може регулювати рівень прозорості, а у стандартному режимі дисплей перетворюється на звичайний непрозорий екран.

 

Серед інтерфейсів – USB-C та HDMI. На старті Phantom випускається у форматі обмеженої Founders Edition – всього 10 екземплярів, з яких 7 вже зарезервовані. Вартість пристрою складає $1600.

 

Virtual Instruments Virtual Instruments


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
02.11.25
Кращі спортивні смарт-годинники в 2025 році
views
35
comments 0
Honor Watch 4 Pro

Порівняємо трьох цікавих представників спортивного класу смарт-годинників — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 та Amazfit T-Rex 3 Pro. Рекомендації щодо вибору цих спортивних смарт-годинників – який для кого.

16.11.25
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
views
10
comments 0
Google Pixel Watch 2

Який андроїд-смартфон може бути краще Apple iPhone 17? Можливо чи це взагалі? Сравненів 5 преміум андроїдів 2025 року з суперсучасним IPhone 17. Розглянемо різні сценарії використання смартфонів та їх рейтинги в них.


НовиниNews
16.11.25 | 09.48
Virtual Instruments випустила прозорий монітор  
Virtual Instruments

Монітор Phantom має діагональ 24 дюйми з класичним співвідношенням сторін 16:9, підтримує роздільну здатність 4K.

15.11.25 | 15.30
ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга
angry robot

Дослідники з Цюріхського, Амстердамського, Дьюцького та Нью-Йоркського університетів встановили, що сучасні мовні моделі штучного інтелекту все ще можна легко відрізнити від людей

16.11.25 | 09.48
Virtual Instruments випустила прозорий монітор
15.11.25 | 15.30
ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга
15.11.25 | 10.56
Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator
14.11.25 | 19.40
AiPaper Reader – перша електронна книга з E Ink, Андроїд 16 та ШІ-асистентом
14.11.25 | 17.10
Leica Cine Play 1 Plus – преміальний 4K-проектор із підтримкою HDR10+
14.11.25 | 13.37
Huawei Mate 70 Air – ще один найтонший смартфон. Він отримав ємний акумулятор 6500 мАг
14.11.25 | 10.20
Sony представила перший монітор PlayStation
14.11.25 | 07.49
Android буде попереджати про програми, які шкодять автономності
13.11.25 | 18.46
Google попереджає про численні шпигунські програми, що маскуються під VPN
13.11.25 | 16.01
Valve представила стаціонарну консоль Steam Machine, Steam Controller 2 та VR-шолом Steam Frame
13.11.25 | 12.50
Ajax Systems відкриває новий завод у В’єтнамі
13.11.25 | 10.02
GTA Online стала тимчасово безкоштовною на PlayStation 5 та Xbox Series
12.11.25 | 19.02
Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H1
12.11.25 | 16.10
Motorola представила недорогі навушники Moto Buds Bass з ANC
12.11.25 | 13.04
Samsung показала модульні SSD – контролер і пам’ять NAND можна роз’єднати