Virtual Instruments випустила прозорий монітор

У багатьох науково-фантастичних фільмів можна побачити прозорі екрани, на які проектується цифрове зображення. І тепер така технологія стала реальністю – компанія Virtual Instruments представила Phantom, перший у світі прозорий монітор для персональних комп’ютерів.

Деталі про новинку поки обмежені, але принцип її роботи схожий на HUD-дисплеї (head-up display): зображення виводиться на спеціальну прозору поверхню, через яку можна дивитися. За словами розробників, така конструкція зменшує навантаження на очі та створює ефект «легкого» зображення, що зависає у повітрі.

Монітор Phantom має діагональ 24 дюйми з класичним співвідношенням сторін 16:9, підтримує роздільну здатність 4K, забезпечує пікову яскравість до 5000 ниток і повне 100% охоплення sRGB. Користувач може регулювати рівень прозорості, а у стандартному режимі дисплей перетворюється на звичайний непрозорий екран.

Серед інтерфейсів – USB-C та HDMI. На старті Phantom випускається у форматі обмеженої Founders Edition – всього 10 екземплярів, з яких 7 вже зарезервовані. Вартість пристрою складає $1600.