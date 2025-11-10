Видеокарта Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090 стоит €4100 — потребление 800 Вт, +10% производительности

Компания Asus выпустила свою эксклюзивную видеокарту — ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090, приуроченную к 30-летию бренда ROG. Новинка стала не просто флагманом, а демонстрацией инженерных возможностей компании.

Модель основана на архитектуре NVIDIA Blackwell, оснащена 32 ГБ памяти GDDR7 и занимает четыре слота. Стоимость — около €4099,90, что почти вдвое дороже Founders Edition (€2099).

Главная особенность – двойное питание. Через стандартный разъем 12V-2×6 видеокарта потребляет до 600 Вт, но при подключении к BTF-материнской плате со скрытым питанием – до 800 Вт, что дает около +10% производительности для экстремального разгона.

Система охлаждения включает в себя четыре вентилятора, медную испарительную камеру, жидкий металл на GPU, массивный радиатор и медные слои в PCB.

Для энтузиастов предусмотрен ряд фирменных технологий:

Memory Defroster – для LN2-охлаждения;

Power Detector+ – выявляет проблемы с питанием;

Thermal Map – показывает температуры по всей плате;

Mileage – отслеживает работу карты со временем.

Отдельно Asus добавила систему Level Sense, которая контролирует наклон видеокарты и предупреждает пользователя о возможном провисании. Вероятно, она работает с помощью встроенного акселерометра.

Вместе с картой обновлено ПО GPU Tweak III (v2.0.4.5) — поддерживает Level Sense, улучшает стабильность мониторинга и исправляет баги предыдущих версий.

Снабжение ROG Matrix Platinum RTX 5090 ожидается 27 ноября. ASUS выпустит всего 1000 экземпляров, поэтому эта модель будет иметь статус коллекционного продукта.

Фактически, Asus ROG Matrix RTX 5090 – это не карта для обычных геймеров, а для коллекционеров и техноэнтузиастов, которые ценят уникальные инженерные решения даже больше, чем FPS.