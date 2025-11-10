Відеокарта Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090 коштує €4100 – споживання 800 Вт, +10% продуктивності10.11.25
Компанія Asus випустила свою ексклюзивну відеокарту – ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090, присвячену 30-річчю бренду ROG. Новинка стала не просто флагманом, а демонстрацією інженерних можливостей компанії.
Модель заснована на архітектурі NVIDIA Blackwell, оснащена 32 ГБ пам’яті GDDR7 і займає чотири слоти. Вартість — близько €4099,90, що майже вдвічі дорожче за Founders Edition (€2099).
Головна особливість – подвійне харчування. Через стандартний роз’єм 12V-2×6 відеокарта споживає до 600 Вт, але при підключенні до BTF-материнської плати із прихованим живленням – до 800 Вт, що дає близько 10% продуктивності для екстремального розгону.
Система охолодження включає чотири вентилятори, мідну випарну камеру, рідкий метал на GPU, масивний радіатор і мідні шари в PCB.
Для ентузіастів передбачено низку фірмових технологій:
- Memory Defroster – для охолодження LN2;
- Power Detector+ – виявляє проблеми з харчуванням;
- Thermal Map – показує температури по всій платі;
- Mileage – відстежує роботу картки з часом.
Окремо Asus додала систему Level Sense, яка контролює нахил відеокарти та попереджає користувача про можливе провисання. Ймовірно, вона працює за допомогою вбудованого акселерометра.
Разом із карткою оновлено програмне забезпечення GPU Tweak III (v2.0.4.5) — підтримує Level Sense, покращує стабільність моніторингу та виправляє баги попередніх версій.
Постачання ROG Matrix Platinum RTX 5090 очікується 27 листопада. ASUS випустить лише 1000 екземплярів, тому ця модель матиме статус колекційного продукту.
Фактично, Asus ROG Matrix RTX 5090 – це не карта для звичайних геймерів, а для колекціонерів та техноентузіастів, які цінують унікальні інженерні рішення навіть більше ніж FPS.
