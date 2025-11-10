10.11.25
Хороший недорогий робот пилосос – що купити в 2025 році
Mi Robot Vacuum-Mop_17

У світі роботів-пилососів з’явилась безліч моделей, що поєднують якість, функціональність і доступну ціну. Навіть із доволі невеликим бюджетом, наприклад до $300, можна знайти пристрій, який не лише збирає пил, але й справляється з вологим прибиранням