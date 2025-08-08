Видеокарта AMD Radeon RX 9060 c 8 ГБ имеет сниженное энергопотребление

AMD анонсировала новую видеокарту начального уровня — Radeon RX 9060, которая станет доступным решением для массового сегмента. Новинка не получила приставку XT и позиционируется как аналог NVIDIA RTX 5050.

Основные характеристики

AMD Radeon RX 9060 построена на графическом процессоре Navi 44 и оснащена 1729 потоковыми процессорами. Объём видеопамяти составляет 8 ГБ GDDR6 с пропускной способностью до 18 Гбит/с, шина — 128-битная. Энергопотребление (TDP) заявлено на уровне 132 Вт.

Устройство ориентировано в первую очередь на производителей готовых ПК-сборок, а не на самостоятельных сборщиков. Производительность RX 9060 будет достаточной для базовых игровых задач и повседневного использования.

Тесты в играх (1080p, Ultra)

По данным AMD, видеокарта демонстрирует следующие результаты в популярных играх:

Assassin’s Creed Mirage — 108 кадров/с

Call of Duty: Black Ops 6 — 98 кадров/с

Doom Eternal (с трассировкой лучей) — 153 кадров/с

Dragon Age: The Veilguard — 67 кадров/с

F1 24 — 188 кадров/с

Horizon Zero Dawn Remastered — 106 кадров/с

God of War: Ragnarok — 120 кадров/с

Resident Evil 4 (с трассировкой лучей) — 100 кадров/с

Официальную цену и дату начала продаж AMD пока не раскрывает. Однако, по предварительным данным, стоимость RX 9060 составит менее $299.