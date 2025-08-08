Видеокарта AMD Radeon RX 9060 c 8 ГБ имеет сниженное энергопотребление08.08.25
AMD анонсировала новую видеокарту начального уровня — Radeon RX 9060, которая станет доступным решением для массового сегмента. Новинка не получила приставку XT и позиционируется как аналог NVIDIA RTX 5050.
Основные характеристики
AMD Radeon RX 9060 построена на графическом процессоре Navi 44 и оснащена 1729 потоковыми процессорами. Объём видеопамяти составляет 8 ГБ GDDR6 с пропускной способностью до 18 Гбит/с, шина — 128-битная. Энергопотребление (TDP) заявлено на уровне 132 Вт.
Устройство ориентировано в первую очередь на производителей готовых ПК-сборок, а не на самостоятельных сборщиков. Производительность RX 9060 будет достаточной для базовых игровых задач и повседневного использования.
Тесты в играх (1080p, Ultra)
По данным AMD, видеокарта демонстрирует следующие результаты в популярных играх:
- Assassin’s Creed Mirage — 108 кадров/с
- Call of Duty: Black Ops 6 — 98 кадров/с
- Doom Eternal (с трассировкой лучей) — 153 кадров/с
- Dragon Age: The Veilguard — 67 кадров/с
- F1 24 — 188 кадров/с
- Horizon Zero Dawn Remastered — 106 кадров/с
- God of War: Ragnarok — 120 кадров/с
- Resident Evil 4 (с трассировкой лучей) — 100 кадров/с
Официальную цену и дату начала продаж AMD пока не раскрывает. Однако, по предварительным данным, стоимость RX 9060 составит менее $299.
