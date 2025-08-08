Відеокарта AMD Radeon RX 9060 з 8 ГБ має знижене енергоспоживання08.08.25
AMD анонсувала нову відеокарту початкового рівня – Radeon RX 9060, яка стане доступним рішенням для масового сегмента. Новинка не отримала приставку XT та позиціонується як аналог NVIDIA RTX 5050.
Основні характеристики
AMD Radeon RX 9060 побудована на графічному процесорі Navi 44 та оснащена 1729 потоковими процесорами. Об’єм відеопам’яті становить 8 ГБ GDDR6 з пропускною здатністю до 18 Гбіт/с, шина – 128-бітна. Енергоспоживання (TDP) заявлено лише на рівні 132 Вт.
Пристрій орієнтований насамперед на виробників готових ПК-складання, а не на самостійних збирачів. Продуктивність RX 9060 буде достатньою для базових ігрових завдань та повсякденного використання.
Тести в іграх (1080p, Ultra)
За даними AMD, відеокарта демонструє наступні результати у популярних іграх:
- Assassin’s Creed Mirage – 108 кадрів/с
- Call of Duty: Black Ops 6 – 98 кадрів/с
- Doom Eternal (з трасуванням променів) — 153 кадри/с
- Dragon Age: The Veilguard – 67 кадрів/с
- F1 24 – 188 кадрів/с
- Horizon Zero Dawn Remastered — 106 кадрів/с
- God of War: Ragnarok – 120 кадрів/с
- Resident Evil 4 (з трасуванням променів) — 100 кадрів/с
Офіційну ціну та дату початку продажів AMD поки не розкриває. Однак, за попередніми даними, вартість RX 9060 складе менше ніж $299.
